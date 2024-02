"Ci siamo sbagliati". E gli negano il premio da 340 milioni

I numeri pubblicati alla lotteria americana Powerball erano sbagliati, e per questa ragione un uomo di Washington DC, che già accarezzava il pensiero di cambiare la propria vita grazie a quella vincita milionaria, ha visto sfumare in un istante il suo sogno. Nessun montepremi per lui.

Protagonista di questa storia senza lieto fine è John Cheeks, residente a Washington DC. L'uomo aveva acquistato un biglietto della lottieria americana Powerball lo scorso 6 gennaio, a soli 2 dollari. Niente di strano. Un semplice tentare la fortuna senza avere grandi aspettative, tanto che il giorno successivo, il 7 gennaio, Cheeks non aveva neppure controllato i risultati. Poi due giorni dopo, la scoperta. Una scoperta di quelle che rivoluzionano la vita. Verificando sul sito web dedicato all'estrazione, l'uomo si era reso conto che la sua combinazione di numeri, scelti mixando alcuni compleanni di famiglia, era risultata vincente. L'uomo aveva vinto ben 340 milioni di dollari.

"Mi sono emozionato un po', ma non ho urlato, no non ho urlato" , ha raccontato John Cheeks ai cronisti andati a intervistarlo, come riportato da Il Messaggero. "Ho chiamato un amico e ho fatto una foto come mi aveva consigliato, e basta. Poi sono andato a dormire". La notte più bella della sua vita, probabilmente trascorsa a sognare un futuro decisamente roseo, ha avuto però un brutto risveglio. Una volta recatosi presso l'ufficio della lotteria per riscattare il suo biglietto, ha infatti avuto una brutta sorpresa. Il jackpot gli è stato negato perché, a quanto pare, c'era stato un errore. "La richiesta di premio è stata respinta perché il biglietto non è stato convalidato come vincitore dal sistema di gioco dell'Olg come indicato dai nostri regolamenti" , si sarebbe sentito dire Cheeks. "Questo biglietto non va bene. Lo butti semplicemente nel bidone della spazzatura".

Una vicenda del genere, però, non poteva di certo finire così. Invece di seguire il consiglio dell'addetto con cui aveva parlato, Cheecks ha deciso di depositare il suo biglietto in una cassetta di sicurezza e si è rivolto a un avvocato per farsi aiutare. Su consiglio del legale, ha fatto causa a Powerball, alla Multi-State Lottery Association e all'appaltatore di giochi Taoti Enterprises, spiegando cosa gli era accaduto.

A rispondere è stata Brittany Bailey, project manager di Taoti Enterprises, la quale ha spiegato che proprio il 6 gennaio, giorno in cui l'uomo aveva acquistato il biglietto, erano in corso dei test di qualità sul sito ufficiale della lotteria. Nel corso delle operazioni di verifica, alle ore 12.06, il team di controllo aveva erroneamente pubblicato dei numeri di prova sul sito Powerball. Non si trattava, dunque, di una vera vincita. Per ironia della sorte, i numeri pubblicati erano proprio gli stessi della combinazione di Cheeks. I veri numeri della vincita erano stati resi disponibili il 7 gennaio, ma la combinazione di Cheeks era rimasta nell'elenco dei numeri vincenti del portale della DC Lottery. Insomma, una serie di casualità che hanno portato all'illusione di una vittoria poi sfumata.