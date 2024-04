Età, nipoti e pronipoti: tutti i numeri dell'uomo più vecchio del mondo

Si è spento nella giornata di ieri, martedì 2 aprile, l'uomo più anziano del mondo: nato e morto in Venezuela, Juan Vicente Pérez Mora è morto all'età di 114 anni, lasciandosi alle spalle una lunga stirpe di eredi, vale a dire 11 figli, 41 nipoti e 30 pronipoti.

A dare l'annuncio sui social network è stato il presidente della Repubblica bolivariana del Venezuela Nicolàs Maduro, il quale ha voluto celebrare la memoria del concittadino ultracentenario e mandare le condoglianze ai suoi nunmerosi congiunti. "Juan Vicente Pérez Mora è trasceso nell'eternità a 114 anni" , scrive su "X" il presidente venezuelano. "Originario della città di El Cobre che ha regalato al Venezuela il Guinness dei primati per essere l'uomo più anziano del mondo. Invio il mio abbraccio e le mie condoglianze alla sua famiglia e all'intero comune di El Cobre, nello stato di Táchira. Che Dio lo accolga nella sua santa gloria!" , conclude Maduro.

Noto anche come Tío Vicente o Don Vicente, Pérez Mora nacque il 27 maggio 1909 a El Cobre, popolosa località del municipio di José María Vargas, nello Stato andino di Táchira. Ultimo di otto fratelli, all'età di 15 anni si trasferì con la sua famiglia a San José de Bolívar, per la precisione nella località di Los Pajuiles, dove lavorò come agricoltore, raccogliendo caffè e canne da zucchero. A partire dal 1948, e per i successivi 10 anni, ricoprì a Caricuena il ruolo di sceriffo, col compito per lo più di risolvere dispute familiari o in genere contenziosi relativi a possedimenti terrieri. All'età di 28 anni, si unì in matrimonio con Ediofina del Rosario García, che morì all'età di 81 anni nel 1998.

Nel 2020 divenne l'uomo più longevo del Venezuela, mentre nel gennaio del 2022 le associazioni Latin-American Supercentenarians e Gerontology Research Group confermarono i dati riportati nella sua carta di identità, certificando senza dubbio che si trattasse dell' "uomo vivente più anziano al mondo" : una nomina che ebbe grande risonanza in tutto il Venezuela, dato che si trattava del primo caso di ultracentenario mai attestato in modo ufficiale. Dal giugno del 2022, vale a dire dopo il decesso dell'italo-brasiliano Delio Venturotti, Juan Vicente Pérez Mora è divenuto l'ultimo uomo nato nel 1909 e in generale negli anni '900 rimasto in vita.

Morto a poco più di un mese dal suo 115esimo compleanno, ha ceduto il suo titolo al giapponese Gisaburō Sonobe, che ha 112 anni e 149 giorni.

Juan Vicente Pérez Mora ha trascendido hacia la eternidad a sus 114 años, tachirense del poblado de El Cobre que le regaló a Venezuela el Récord Guinness por ser el hombre más longevo del mundo. Envío mi abrazo y condolencias a sus familiares y a todo el pueblo de El Cobre estado… pic.twitter.com/ieVPosm8dt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 3, 2024

La donna più anziana del mondo è invece ad oggi la spagnola Maria Branyas, la quale ha di recente compiuto 117 anni.