Abbandonati dalla nave da crociera senza medicine, cosa è successo alla coppia di anziani

Altra crociera da incubo per i passeggeri della Norwegian Cruise Line. A distanza di un mese dall'incredibile episodio che aveva visto ben otto persone abbandonate sull'isola di São Tomé e Príncipe (Africa) per non essere arrivate in tempo all'imbarco, la compagnia ci ricasca, lasciando a terra una coppia di anziani.

Cosa è successo

Protagonisti di questa storia sono Richard e Claudene Gordon di Salt Lake City (Utah). La coppia di anziani (84 anni lui, 81 lei) aveva deciso di fare una crociera nel Mediterraneo per festeggiare l'85° compleanno dell'uomo. Per tale ragione, dunque, si erano rivolti alla compagnia statunitense ed erano saliti sulla Norwegian Viva insieme a parenti e amici. Nessuno dei due avrebbe potuto immaginare la pessima esperienza che li attendeva.

Lunedì scorso la nave è attraccata a Motril, in Spagna, e la coppia ha deciso di fare un'escursione a Granada appoggiandosi a un servizio indipendente (non uno di quelli offerti dalla nave). Purtroppo durante il viaggio di ritorno la comitiva è stata sorpresa da un forte temporale che ha portato il mezzo di trasporto a fermarsi per ragioni di sicurezza. Si è quindi accumulato del ritardo e, una volta arrivati a Motril, la Norwegian Viva era già partita, senza preoccuparsi di chi fosse o non fosse risalito a bordo.

" Sono un viaggiatore molto esperto e probabilmente ho fatto almeno 30 crociere nel corso della mia vita. Mai prima d'ora abbiamo mancato di prendere una nave in tempo in un porto. Quindi non siamo qualcuno che abusa del sistema ", ha raccontato il signor Gordon alla Cnn.

A quanto pare Norwegian Viva sarebbe dovuta partire alle 18.00, quindi l'imbarco era previsto per le 17.30. Intorno alle 17.45, temendo il peggio, Gordon aveva contattato un familiare a bordo per chiedere di comunicare il problema. Esattamente come il caso in Africa, il personale della Norwegian Cruise Line non ha voluto saperne di fare un po' di ritardo, e l'imbarcazione è partita lo stesso. Richard e Claudene Gordon sono pertanto rimasti sulla terra ferma, in Spagna. Non solo. La nave se n'è andata con tutto quello che i due anziani avevano a bordo, compresi gli occhiali da vista del signor Gordon, i caricabatterie dei cellulari, gli apparecchi acustici e alcuni farmaci. La coppia ha inoltre affermato di non aver ricevuto alcuna assistenza da parte della Norwegian Cruise Line.

"Fortunatamente mio padre ha viaggiato, ma ha comunque 85 anni", ha dichiarato la figlia della coppia, Marilee Barker. " Dato che la Norwegian Viva non avrebbe attraccato di nuovo fino a martedì sull'isola di Ibiza, hanno preso un autobus fino a Granada e trovato un piccolo B&B carino ed economico".

Soltanto nella giornata di mercoledì scorso la coppia ha potuto fare ritorno a bordo.

Il precedente

Come abbiamo ricordato, non è la prima volta che la Norwegian Cruise Line adotta un simile comportamento. Lo scorso mese la Norwegian Dawn della Norwegian Cruise Line ha lasciato a terra ben otto persone perché arrivate in ritardo all'imbarco.

I passeggeri hanno dovuto compiere un arduo viaggio per tornare a bordo della nave.