Aereo investito da uno stormo di uccelli, paura durante il decollo: le immagini choc

Paura a bordo del volo SV340 della Saudia Airlines partito da Algeri e diretto a Jeddah; l'aereo è stato infatti investito da uno stormo di uccelli subito dopo il decollo, riportando alcuni danni. Sono stati momenti di grande paura per i passeggeri che si trovavano a bordo: alcuni dei quali, sono addirittura riusciti a riprendere l'accaduto con i propri telefoni. Per fortuna, malgrado lo spavento, non ci sono state gravi conseguenze.

Il fatto, stando a quanto riportato dai quotidiani esteri, si è verificato lo scorso sabato 25 ottobre. Il Boeing 777 era appena decollato dall'aeroporto di Algeri-Houari Boumediene, diretto a Jeddah, città portuale sul Mar Rosso in Arabia Saudita, quando è avvenuto l'incidente che in aviazione viene chiamato birdstrike. Il velivolo si era appena levato in volo quando uno stormo di uccelli gli è andato contro, impattando contro il muso e uno dei motori. Le immagini sono state terribili. Alcuni volatili sono morti, e l'aereo ha riportato alcuni danni.

Dal momento che non si sono verificate emergenze, il Boeing ha proseguito il viaggio verso l'aeroporto internazionale di Jeddah-King Abdulaziz. Al loro arrivo, i passeggeri hanno potuto vedere le conseguenze dell'impatto sull'aeromobile. Come si può vedere anche dalle immagini, l'aereo era ammaccato e sporco di sangue. Purtroppo si tratta di episodi ricorrenti, episodi a cui è importante prestare la massima attenzione. Impatti a bassa velocità, e che coinvolgono un singolo volatile, non sono giudicati pericolosi per chi si trova a bordo. In altri casi, però, specie quando si parla di molti uccelli, i danni possono essere anche ingenti, tanto da compromettere la sicurezza di piloti, personale di bordo e passeggeri.

Pochi

giorni fa un volo dellaè stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza proprio a causa di un impatto con un uccello. L'aereo è atterrato in piena sicurezza all'aeroporto di Miami.