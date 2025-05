L'aereo si schianta sulle case. Orrore a San Diego: "Diverse vittime"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a San Diego, in California: un piccolo aereo privato si è schiantato in una zona residenziale nel cuore della notte. L’impatto ha provocato un vasto incendio, con diverse auto in fiamme, e secondo la stampa statunitense ci sarebbero diverse vittime. Le autorità non hanno ancora confermato il numero esatto delle persone che si trovavano sull'aereo, un Cessna 550 - capienza 8-10 persone, decollato dall’aeroporto di Teterboro, vicino New York, e diretto all'aeroporto Montgomery-Gibbs Executive. I soccorritori sono ancora impegnati nella ricerca del pilota e di eventuali altri passeggeri.

“Per ora non sappiamo quanti passeggeri ci fossero, oltre al pilota” la testimonianza dell’assistente capo dei vigili del fuoco di San Diego, Dan Eddy. Non risultano invece feriti tra i residenti. "L'impatto ha creato un enorme campo di detriti e ha incendiato un intero isolato di abitazioni militari" ha aggiunto Eddy. Il quartiere di Murphy Canyon - circa cento residenti - è stato evacuato per il rischio di roghi e fuoriuscite di carburante.

Secondo una primissima ricostruzione, poco prima dello schianto il jet stava volando a 225 chilometri orari di velocità e a 150 metri di quota. A cinque chilometri dalla destinazione il pilota ha reso noto via radio agli altri velivoli nelle vicinanze che il Cessna si preparava ad atterrare lungo la pista 28 del Montgomery-Gibbs Executive Airport. In precedenza, il mezzo non avrebbe segnalato problemi. Al momento dello schianto il bollettino meteorologico mostrava una visibilità ridotta a circa 850 metri. Come di consueto, le indagini saranno condotte dalla Federal aviation authority (FAA) dal National Transportation Safety Board (NTSB).

“È stato orribile” la testimonianza di uno dei residenti evacuati all’Associated Press. Christopher Moore ha raccontato di aver visto del fumo fuori dalla finestra, una volta giunti in strada hanno notato un’auto avvolta dalle fiamme. Da qui la decisione di mettere la moglie e i due figli in salvo. Un altro residente, intercettato dalla CBS, ha ripercorso quei minuti di paura: “Ho subito pensato: devo far uscire la mia famiglia da qui... tutto quello che c'era dentro casa era irrilevante. Volevo solo assicurarmi che tutti fossero al sicuro".

Un altro residente ha evidenziato di essere stato svegliato dal “forte boato”: “Sono uscito in strada e ho sentito uno strano odore di bruciato, come di gomma o plastica bruciata”.

Nell'ottobre del 2021 la città di San Diego fu teatro di un incidente molto simile: un aereo bimotore si schiantò in un sobborgo e provocò due morti, il pilota e un fattorino UPS che si trovava a terra.