Aggredito in casa Alain Prost: l’ex pilota Ferrari ha riportato un trauma cranico

Ha vissuto momenti di terrore nel suo appartamento sul lago di Ginevra: martedì mattina, una banda di malviventi ha aggredito il campione del mondo di Formula 1 Alain Prost (71 ann) nella sua villa a Nyon, nel Canton Vaud. Secondo il quotidiano Blick che per primo ne ha dato notizia, l'ex pilota è rimasto ferito riportando anche un trauma cranico.

L’azione dei malviventi

Secondo le ricostruzioni, erano circa le 8.30 del mattino quando diversi individui mascherati hanno fatto irruzione nella proprietà della famiglia Prost con l’ex pilota immediatamente aggredito dai malviventi e a causa dei quali avrebbe riportato un trauma cranico durante la colluttazione. Contemporaneamente, i criminali hanno minacciato anche gli altri componenti della famiglia: uno dei figli di Prost è stato costretto ad aprire la cassaforte di casa anche se non è chiaro, al momento, cosa sia stato rubato.

Avviata la caccia ai colpevoli

In seguito all'allarme, la polizia cantonale del Vaud ha avviato una vasta caccia all'uomo: polizia, unità cinofile, forze di sicurezza e investigatori della scientifica hanno perlustrato la regione intorno a Nyon. Dal momento che gli investigatori pensano che i responsabili possano essere fuggiti oltre confine, è stata chiamata in causa anche la polizia francese. Per adesso, non c’è nessuna traccia dei malviventi.

Tornando al tema della refurtiva, è ipotizzabile che i criminali abbiano portato via numerosi oggetti di valore: è noto che Prost mantiene stretti legami con l'alta orologeria. Da anni collabora con il marchio Richard Mille che gli ha persino dedicato un'edizione speciale limitata a 30 esemplari. Fino a questo momento, né la famiglia né il produttore hanno voluto rilasciare commenti quando sono stati contattati da Blick.

Prost sotto choc

Oltre alle ferite e al trauma cranico, lo choc per Prost e la sua famiglia è stato profondo: secondo un comunicato stampa delle forze dell’ordine sull'incidente, è stato necessario l'intervento di un'équipe medica sul posto. Come scritto da quotidiano, Prost sarebbe ripartito per Dubai dove vive per buona parte dell'anno dedicandosi principalmente al ciclismo e al golf e giocando occasionalmente anche con la stella del tennis, Roger Federer.

Purtroppo l’aggressione nell’abitazione di Prost non è un caso isolato: la procura cantonale del Vaud, interpellata in merito, si è rifiutata di

confermare o smentire che la famiglia aggredita fosse quella dell'ex pilota automobilistico. Nella regione del Lago di Ginevra sono in, con 18 casi registrati solo nel 2025.