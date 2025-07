Air India, ci risiamo. Aereo finisce fuori pista mentre atterra a Mumbai

Proprio mentre si intensificano i dubbi sulle cause del disastro che, pochi giorni fa, ha causato la morte di oltre 200 persone, un altro aereo della compagnia di bandiera indiana ha sfiorato la tragedia. Mentre atterrava nell’affollato aeroporto di Mumbai, un aereo dell’Air India è finito fuori pista in fase di atterraggio. L’escursione ad alta velocità ha causato anche l’esplosione di tre gomme del carrello e tantissimo spavento tra i passeggeri a bordo. Alla fine, grazie anche al tempestivo intervento delle squadre di salvataggio, nessun ferito ma le polemiche sulla più grande compagnia indiana sicuramente non si placheranno presto.

Un disastro evitato per poco

L’incidente si è verificato nella mattinata indiana, quando un volo di linea della Air India in arrivo dalla città indiana di Kochi ha dichiarato un’emergenza nell’approccio finale alla pista 27 dell’aeroporto della metropoli indiana. Alle 9.27 il volo AI-2744, un Airbus A320 con designazione VT-TYA è riuscito ad atterrare nonostante la pioggia battente ma a velocità troppo elevata. Nonostante gli sforzi del pilota, l’aeromobile è finito prima nell’erba e poi su una via di rullaggio, dalla quale è riuscito a raggiungere una delle aree di parcheggio nonostante tre delle gomme fossero esplose durante il fuoripista. L’escursione ha causato danni alla gondola di un motore, probabilmente dovute all’impatto con un detrito ma la pista d’atterraggio principale è stata chiusa per precauzione.

Un portavoce dell’aeroporto di Mumbai ha confermato che la pista ha sostenuto dei danni minori e che, per non causare ritardi e disservizi ai passeggeri, la pista secondaria è stata attivata. Se l’inchiesta del Direttorato Generale dell’Aviazione Civile indiano è appena iniziata, un portavoce della Air India ha voluto rassicurare il pubblico: “Il volo AI-2744 da Kochi a Mumbai è stato disturbato dalla pesante pioggia durante l’atterraggio, risultando in un fuoripista. L’aeromobile è riuscito ad arrivare al gate, dove passeggeri ed equipaggio sono scesi in sicurezza. L’aereo sarà fermato per controlli approfonditi prima di riprendere servizio”. Sulla stessa linea la dichiarazione ufficiale dell’aeroporto, che loda l’intervento rapido delle squadre di sicurezza e conferma che la sicurezza dei passeggeri rimane la massima priorità dell’impianto. Quello che nessuno dice è come, se l’aereo si fosse impantanato nel terreno reso soffice dalle pesanti piogge, la pista principale sarebbe rimasta chiusa per ore, forse giorni. Gli esperti fanno notare come, durante il passaggio del monsone, i fuoripista a Mumbai siano sempre una possibilità: nel settembre 2023, quando a finire lungo fu un jet privato, ci vollero parecchie ore prima che l’aeroporto tornasse operativo.

Le cause sono ancora incerte

Anche se al momento mancano riscontri ufficiali, le testimonianze raccolte dai colleghi del Times of India sembrano chiarire alcuni dei dubbi su questo disastro sfiorato. L’aeromobile in questione, un Airbus A320neo, è stato costruito nel 2021 ed ha operato senza problemi per la linea interna Air Vistara, acquisita nel 2024 da Air India. Durante l’atterraggio le condizioni non erano certo ideali, vista la pesante pioggia, ma il pilota sembra aver perso il controllo mentre decelerava, bloccando le ruote e finendo fuori dalla pista. L’intervento delle squadre di emergenza non è stato necessario, visto che i danni subiti dall’aereo sono stati minori, tanto da consentirgli di continuare il rullaggio e arrivare al gate dell’aeroporto.

Le segnalazioni di una pista particolarmente scivolosa si erano susseguite durante la mattinata, come gli allarmi sulla visibilità ridotta ma nessun altro aereo ha avuto problemi significativi. Subito dopo aver toccato la pista, l’aereo avrebbe virato bruscamente, finendo circa 16 metri oltre la pista principale, in una zona non asfaltata, scivolando fino alla via di rullaggio vicina. L’esplosione dei tre pneumatici non ha inficiato la struttura dell’aereo, tranne qualche danno alla copertura di uno dei motori, che ha comunque continuato a funzionare.

Se è rassicurante la reazione tempestiva delle squadre di soccorso, avere un quasi incidente a pochi giorni da uno deidella storia dell’aviazione civile indiana certo non è rassicurante.