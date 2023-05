All’asta una matita di Hitler: ecco qual è il suo valore

Sarebbe appartenuta ad Adolf Hitler una matita placcata in argento che il 6 giugno sarà venduta a un'asta che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, per una cifra che potrebbe superare 92 mila euro (valore tra 50 e 80mila sterline). Il sito Internet della casa d'asta, Bloomfield Auctions, mostra l'oggetto in numerose foto e dà anche la possibilità di inserire un'offerta per l'oggetto.

La storia della matita

Sulla descrizione che ha fatto la casa d'asta c'è scritto che la matita utilizzata da Hitler era stato un regalo di Eva Braun, la sua amante, per il 52° compleanno. Lunga 8,5 centimetri è in metallo bianco ed è personalizzata: sulla parte in alto si trovano le iniziali AH mentre sul fianco c'è la scritta " Zum 20 April 1941 herzlichst Eva ", traduzione de " Per il 20 aprile 1941 sinceramente Eva ". Poco più di venti anni fa, era il 2002, questa matita fu a sua volta acquistata da un collezionista a un'altra asta. La vendita di oggetti storici ad ampio raggio della Bloomfield Auctions includerà anche una fotografia originale firmata dal dittatore.

Le polemiche per l'asta

Karl Bennett, l'amministratore delegato della casa d'aste, ha dichiarato di aspettarsi interesse da tutto il mondo anche se non mancano già le polemiche come è accaduto recentemente per la vendita all'asta di alcuni gioielli della miliardaria austriaca Heidi Horten, il cui marito ebbe la sua fortuna economica grazie ai nazisti. " In quanto collezionista di fascia alta di articoli militari questi oggetti conservano un pezzo del nostro passato e dovrebbero essere trattati come oggetti storici, non importa se la storia a cui si riferiscono è stata una delle più oscure e controverse nella storia documentata ", ha dichiarato Bennett al The Guardian.

Sono numerose, nel mondo, le associazioni di veterani di guerra britannici e altre organizzazioni che hanno criticato la scelta di Bennett che, comunque, va per la sua strada. " L'importanza della matita personale incisa di Hitler sta nel fatto che aiuta a svelare un pezzo nascosto della storia, dando una visione unica delle relazioni personali di Hitler, che ha tenuto scrupolosamente nascosto agli occhi del pubblico ", ha continuato, aggiungendo che secondo lui la dittatura di Hitler avesse fascino perché " derivava dalla sua identità attentamente costruita di padre della nazione tedesca, che rifiutava i legami personali a favore della lealtà al suo paese" .