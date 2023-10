Allerta mondiale Usa e stop ai viaggi: così l'Occidente prepara la fuga da Israele e Libano

Gli Stati Uniti hanno consigliato ai propri connazionali all’estero di prestare la massima cautela a causa delle tensioni generate dalla crisi in Medio Oriente. Il dipartimento di Stato ha pubblicato un avviso di "attenzione mondiale", Worldwide Caution, evidenziando il rischio di attacchi terroristici, manifestazioni o azioni violente " contro cittadini e interessi statunitensi ". Nel messaggio si individua la causa emergenziale in un generico " aumento delle tensioni in varie località del mondo " e il suggerimento di fare attenzione " nei luoghi frequentati dai turisti ". Anche altri Paesi hanno emesso avvertenze simili, a conferma del momento delicatissimo. L’Italia, ad esempio, ha invitato a rinviare viaggi non necessari in Israele, territori palestinesi e Libano, ovvero nella regione interessata dalla guerra tra Israele e Hamas. Come se non bastasse la geopolitica, l'allarme terrorismo, riemerso in Europa in seguito all’attentato di Bruxelles, ha spinto 11 Paesi europei a notificare alla Commissione Ue il temporaneo ripristino dei controlli alle frontiere, con la sospensione della libera circolazione prevista da Schengen.

L’allarme degli Usa

" A causa dell’aumento delle tensioni in varie località del mondo, del rischio di attacchi terroristici, manifestazioni o azioni violente contro cittadini e interessi statunitensi, il dipartimento di Stato consiglia ai cittadini statunitensi all’estero di prestare maggiore cautela ". È questo il messaggio del dipartimento di Stato americano, accompagnato da altre avvertenze sempre relative ai viaggi all’estero e rivolte ai connazionali.

Nello specifico, gli Stati Uniti hanno formalmente consigliato ai cittadini americani di evitare di recarsi in Libano, con le tensioni in Medio Oriente che continuano a peggiorare e la minaccia incombente di un secondo fronte al confine tra Israele e le forze di Hezbollah. Washington ha inoltre lanciato un secondo avviso ai cittadini statunitensi in Libano affinché se ne vadano il prima possibile " mentre sono ancora disponibili opzioni commerciali ".

Israele e Libano zone a rischio

Il dipartimento di Stato americano ha quindi elevato l'avviso relativo al Libano a "Livello 4 - Non viaggiare", affermando specificamente di non andare " al confine con Israele a causa del potenziale conflitto armato" . Le autorità statunitensi hanno sottolineato l'imprevedibile situazione di sicurezza legata agli scambi di razzi, missili e artiglieria tra Israele e Hezbollah o altre fazioni militanti armate. " Riconsiderare i viaggi in Libano a causa di terrorismo, disordini civili, conflitti armati, criminalità, rapimenti e capacità limitata dell'Ambasciata di Beirut di fornire sostegno ai cittadini statunitensi ", prosegue l’avviso.

Per quanto riguarda Israele, gli Stati Uniti hanno invitato i connazionali a riconsiderare il viaggio verso nel Paese a causa del rischio di terrorismo e di possibili disordini civili. " Gruppi terroristici, terroristi solitari e altri estremisti violenti continuano a tramare possibili attacchi in Israele, in Cisgiordania e a Gaza. I terroristi e gli estremisti violenti possono attaccare con poco o nessun preavviso, prendendo di mira località turistiche, snodi di trasporto, mercati/centri commerciali e strutture governative locali ", è la spiegazione del richiamato dipartimento di Stato.

La risposta dell’Europa

In Europa l’allerta è simile. L’Italia, attraverso il sito Viaggiare Sicuri, consiglia ai cittadini di rinviare i viaggi in Libano, in caso di spostamenti non strettamente necessari. La situazione di sicurezza in Israele e nei Territori Palestinesi, spiegano le autorità italiane, resta estremamente fluida e si segnalano cancellazioni sulle tratte aeree da e per l’Italia. " Si invitano, pertanto, i connazionali a rinviare il proprio viaggio, in caso di spostamenti non strettamente necessari ", è anche in questo caso il suggerimento della Farnesina.