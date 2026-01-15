Un altro italiano liberato in Venezuela. "Luigi Gasperin scarcerato nella notte"

Un altro italiano, l'imprenditore Luigi Gasperin, è stato liberato in Venezuela e si trova nell'ambasciata italiana a Caracas in attesa di essere rimpatriato. Lo fa sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ecco il post su X: "Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere".

La Farnesina ha fatto sapere, con una nota, che l'italiano "è provato ma in condizioni stabili". Ha annunciato di volere "rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturín (nello Stato di Monágas) dove si trova la sua azienda". Nella notte, spiega ancora il ministero degli Esteri, è stato reso esecutivo l'ordine di scarcerazione che era già stato emesso ma non era ancora stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane.

Luigi Gasperin ha 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto 2025 nello Stato di Monagas, nel Venezuela orientale, con l’accusa di detenzione, trasporto e uso di materiale esplosivo presso gli uffici di una società di cui era presidente e socio di maggioranza. È stato detenuto per diversi mesi e la preoccupazione principale riguardava le sue condizioni di salute, vista l’età avanzata.

Nei giorni scorsi sono rientrati a casa il cooperantee l'imprenditore, dopo 14 mesi passati a El Rodeo I, il famigerato carcere alle porte della capitale venezuelana.

Articolo in aggiornamento