Londra, sangue in metropolitana: passanti accoltellati con una "spada samurai"

Sono ancora frammentarie le notizie che arrivano da Londra, dove un uomo armato di katana ha ferito 4 persone in una stazione della metropolitana nel nord-est di Londra, ad Hainault. L'uomo sarebbe già stato arrestato ma non è chiara la dinamica dell'assalto e se dietro ci sia un attacco terroristico, che però sulle prime la polizia tende a smentire. " Non stiamo cercando altri sospettati. Questo incidente non sembra essere legato al terrorismo ", ha dichiarato il Deputy Assistant Commissioner della Metropolitan Police di Londra.

" Un incidente critico è stato dichiarato a Hainault. Ci sono chiusure di stazioni e strade in atto. La polizia, il servizio di ambulanza e i vigili del fuoco stanno rispondendo. Un uomo detenuto ", ha dichiarato su X Wes Streeting, segretario alla salute ombra e deputato per Ilford North. L'aggressore avrebbe 36 anni e al momento non è stata resa pubblica la sua identità. Si troverebbe in custodia presso il vicino posto di polizia, dove gli agenti lo starebbero sottoponendo a interrogatorio. Un testimone ha dichiarato di aver visto un uomo " correre con una spada da samurai ", con la quale " ha accoltellato quattro persone dopo aver fatto schiantare il suo furgone contro una casa ".

Prima di essere arrestato, avrebbe aggredito anche due agenti. Il Daily Mail riporta il racconto di un testimone, Daniel Garfinkle, che vive nei pressi della stazione: " Mi sono svegliato alle 7 del mattino con molte urla. C'era un ragazzo fuori coperto di sangue ". Il vice commissario, Ade Adelekan, intervendo sulla vicenda ha dichiarato: " Forniremo maggiori informazioni il prima possibile ". Un altro testimone, uno dei tanti che questa mattina hanno assistito al drammatico assalto, ha dichiarato: " C'era almeno un uomo sdraiato in una pozza di sangue. È stato orribile. C'erano queste terribili urla che mi sono svegliato con urla penetranti, la gente ha detto che era con un machete ". Scotland Yard fa sapere che tra i quattro colpiti dalla katana, due sono poliziotti.

Non si conoscono le condizioni dei feriti ma alcune fonti riportano che si tratta di "gravi lesioni".