Arrestato il fidanzato di Bret Easton Ellis: "Ricoverato nel reparto psichiatrico"

Brutto momento per Bret Easton Ellis. Martedì il suo fidanzato Todd Michael Schultz è stato arrestato con l’accusa di furto con scasso per aver fatto irruzione in una casa dell’elegante condominio di Los Angeles dove la coppia vive. Secondo quanto riferito dal New York Times, il trentasettenne, ex cantante e ora romanziere, era in preda a una crisi psicotica. Il compagno dello scrittore di best-seller come "American Psycho" e "Less Than Zero" da anni combatte contro la dipendenza dalle droghe e non è la prima volta che si parla della sua salute mentale.

Secondo quanto ricostruito dal sergente Abraham Bedoyan, la direzione dell’818 North Doheny Drive ha ricevuto una telefonata da una donna in stato di agitazione per l’irruzione nel suo appartamento di un uomo che aveva iniziato a rovistare tra le sue cose. Il fidanzato di Bret Easton Ellis è stato individuato e arrestato dagli agenti giunti sul posto. Alcuni testimoni hanno notato lo scrittore in evidente stato di preoccupazione mentre discuteva animatamente al cellulare. In un messaggio inviato al quotidiano a stelle e strisce, il cinquantanovenne ha spiegato che Schultz soffre di “gravi problemi mentali aggravati dalla droga" .

Bret Easton Ellis ha precisato inoltre che l’episodio non è stato violento e che il fidanzato, in preda a uno stato psicotico, è entrato nell’abitazione sbagliata credendo che fosse la sua: "La porta era aperta. Pensava di entrare a casa mia" . Il trentasettenne è ricoverato nel reparto psichiatrico di una prigione di Los Angeles e l’udienza in tribunale di venerdì è stata riprogrammata per domani perché Schultz "non era in condizioni di comparire" . Secondo lo scrittore, le accuse potrebbero essere ridotte a violazione di domicilio.

Bret Easton Ellis è fidanzato con Todd Michael Schultz da quattordici anni ma della loro relazione si sa ben poco. Nel 2014 i due furono paparazzati insieme alla regista Liz Goldwyn allo Standard Hotel di Los Angeles. Schultz è diventato noto sui social network per cambiare continuamente il colore dei capelli, ma non solo. Nel 2021 rese nota la sua volontà di candidarsi al Consiglio comunale di West Hollywood, poi sfociata in un nulla di fatto, mentre lo scorso novembre ha pubblicato un video per annunciare la sua intenzione di candidarsi alle presidenziali con i repubblicani. Inoltre, secondo il New York Times, Schultz ha intentato una serie di azioni legali, a partire dalla recente causa contro Elon Musk, reo di “interferire con la sua campagna presidenziale”. Procedimento archiviato, ovviamente.