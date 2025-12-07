Assalto all'aeroporto di Heathrow, un fermato e traffico in tilt: cosa è successo

Attimi di tensione e panico nell'aeroporto di Heathrow a Londra. La polizia ha fermato un uomo nella zona del Terminal 3 con l'accusa di aver aggredito altre persone con dello spray al peperoncino. Nel parcheggio multipiano del terminal sono entrate in azione polizia, ambulanze e vigili del fuoco e la circolazione nella zona è stata bloccata per qualche ora. Al momento le ragioni del gesto sono ignote.

In un comunicato della Polizia Metropolitana si legge che gli agenti stanno indagando "sulle circostanze dell'aggressione di diverse persone avvenuta questa mattina. Gli agenti sono stati chiamati alle 8:11 in un parcheggio multipiano del Terminal 3 a seguito di segnalazioni di aggressioni di diverse persone, colpite con quello che si ritiene essere uno spray al peperoncino da un gruppo di uomini che poi si sono allontanati dalla scena". "Un agente armato è intervenuto e ha arrestato un uomo con l'accusa di aggressione", si legge ancora nella nota, "l'uomo rimane in custodia e le indagini continuano per rintracciare altri sospettati.

Il London Ambulance Service è intervenuto e le vittime sono state trasportate in ospedale. Si ritiene che le loro ferite non siano gravi o pericolose per la vita. Attualmente si verificano alcuni disagi al traffico nella zona e il Terminal 3 rimane aperto.