Assalto col coltello in Baviera. Almeno 2 morti: colpiti i bimbi di un asilo

Attacco col coltello in Baviera, nel Park Schöntal a Aschaffenburg, nella Bassa Franconia vicino al confine con l'Assia. Ci sono almeno 2 morti e numerosi feriti. L'uomo è stato fermato e non ci sarebbero complici. L'aggressione si è verificata attorno alle 11.45 e la polizia si è precipitata sul posto non appena scattato l'allarme. È riuscita a fermare l'uomo che stava inizialmente cercando di fuggire sui binari, tanto che è stato necessario fermare il traffico ferroviario della zona. Il rischio era che potesse far perdere le sue tracce all'interno dell'enorme parco, che si estende per circa 9 ettari. Proprio per evitarlo, la polizia ha cinturato per intero l'area, in modo tale da riuscire a individuarlo rapidamente. L'area è stata messa in sicurezza e non ci sono pericoli per la popolazione.

L'aggressore, fanno sapere i media tedeschi, è un 28enne afghano, che avrebbe attaccato volontariamente i bambini di un asilo che si trovavano a spasso nel parco con i loro educatori. Il quotidiano locale Main-Echo riferisce che " gli educatori di un asilo nido di Aschaffenburg sarebbero stati in giro per il parco Schöntal con cinque bambini piccoli. Secondo le informazioni, l'aggressore avrebbe seguito questo gruppo. Gli insegnanti se ne sono accorti e si sono avviati per lasciare il parco. Mentre volevano andarsene, l'uomo avrebbe aggredito il gruppo con un coltello ".

I bambini sono stati ora presi dai genitori e ricevono assistenza psicologica.

Al momento non è chiaro se il crimine sia stato motivato dal terrorismo. "Sono state avviate indagini sul movente", ha riferito un portavoce della polizia. Le vittime hanno 41 anni e

