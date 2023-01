Gli auguri di Shen Haixiong al pubblico d’oltremare

Il primo gennaio 2023, il presidente del China Media Group, Shen Haixiong, ha pronunciato il suo messaggio di Capodanno rivolto al pubblico d’oltremare, attraverso CGTN, China Radio International e Internet.

Gli auguri di Shen Haixiong

Cari amici, sotto un tiepido sole invernale, diamo il benvenuto all’anno 2023 pieno di aspettative. Vi saluto da Beijing!

Nell’anno 2022 appena passato, si è tenuto con successo il XX Congresso Nazionale del Partito Comunista cinese, che ha delineato la missione e il percorso per promuovere completamente la grande rinascita della Cina, con la modernizzazione in stile cinese. In qualità di partecipante, testimone e narratore della nuova era, il CMG ha presentato al mondo questo grande evento con un gran numero di capolavori come “Opening” “Dieci anni”, che raccontano vividamente l'emozionante storia dello straordinario decennio della nazione cinese nella nuova era, ottenendo ampi consensi dal pubblico sia in Cina che all’estero.

Nell’ultimo anno abbiamo esplorato l’innovativa combinazione di “pensiero+arte+tecnologia”, cercando di raggiungere l’obiettivo di offrire “tutti i migliori prodotti sullo schermo”. Durante il reportage delle Olimpiadi invernali di Beijing 2022, il CMG ha applicato il romanticismo alla cinese alla tecnologia all’avanguardia, integrando in modo ottimale lo spirito olimpico con la cultura cinese e illuminando la neve e il ghiaccio delle Olimpiadi con la luce della tecnologia.

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha elogiato la portata e il successo senza precedenti della copertura e della trasmissione degli eventi sportivi del CMG. “La Cina nei Classici” e “La Cina nelle poesie e pitture” e altri programmi di qualità prodotti dal CMG conferiscono un’interpretazione artistica di come la civiltà cinese sia tramandata e sia tuttora in continuo sviluppo e di una continua ricerca della bellezza e dell’armonia della civiltà umana.

Le Serate di Gala per la Festa di Primavera, per la Festa di Metà Autunno e per il Capodanno, hanno dato il via all’estero ad una nuova ondata di entusiasmo nei confronti della cultura cinese. Una serie di attività espositive e televisive come “China Documentary Festival” “Cina e America Latina” “Cina e Africa”, hanno utilizzato le immagini come mezzo per costruire un ponte di reciproca conoscenza e apprezzamento tra diverse civiltà e tra i cuori delle persone.

I traguardi del CMG

Dall’inizio del 2022, il CMG ha organizzato forum ed eventi incentrati sui media con tematiche diverse, tra cui la prima edizione del CMG Forum, il Forum di alto livello sugli Scambi Culturali Cina-Argentina e il Forum di Cooperazione tra media cinesi e arabi, continuando ad approfondire il meccanismo di cooperazione regionale della partnership tra i media e sviluppando l’amicizia con i colleghi dei media internazionali nel corso degli scambi e delle interazioni.

Dopo il XX Congresso Nazionale del PCC, abbiamo organizzato in collaborazione con diversi Paesi 58 eventi mediatici sul tema “Un nuovo percorso per la Cina e il mondo”, per discutere con amici di vari paesi sul valore attuale del percorso cinese verso la modernizzazione e sul suo significato nel mondo, ottenendo risposte e divulgazioni da oltre 2.000 organismi dei media internazionali.

Il presidente cinese Xi Jinping ha più volte sottolineato che la Cina è fermamente dalla parte giusta della storia e dalla parte del progresso della civiltà umana e si impegna a fornire con la sua saggezza soluzioni in stile cinese alla causa della pace e dello sviluppo dell’umanità. Il potere comunicativo è un indicatore importante dei media internazionali, mentre l’autenticità è l’essenza vitale di tutti i media.

Cosa aspettarsi dal 2023

Nel corso del 2022, il CMG ha perfezionato la rete globale di raccolta di notizie e ha cercato di migliorare la copertura delle notizie calde a livello mondiale, portando il numero di lingue di comunicazione da 44 a 68, riuscendo così a coprire 233 paesi e regioni in tutto il mondo. Nei report sul conflitto tra Russia e Ucraina, sulla pandemia globale, ecc., abbiamo superato i pregiudizi, attenendoci alla verità e promuovendo una posizione e una soluzione cinese obiettiva e imparziale presso la comunità internazionale.

Nel nuovo anno, continueremo ad impegnarci per andare avanti in modo determinato, presentando alla comunità internazionale il nuovo aspetto della Cina nella nuova era, visto da molteplici prospettive. Nel nuovo anno ricorrerà anche il decimo anniversario della proposta dell’iniziativa “Belt and Road”. Il CMG continuerà a stringere amicizie tra i media, a promuovere gli scambi e l’apprendimento reciproco tra le civiltà, nonché a svolgere la nostra missione mediatica per accentuare i valori comuni di tutta l'umanità e promuovere la costruzione di una comunità umana dal futuro condiviso.

“La primavera dipinge tutto, fiumi e colline; la brezza porta la fragranza dei fiori e dell’erba.” Con la primavera alle porte, auguro a tutti voi un Felice Anno Nuovo. Che possa portarvi pace e serenità! Grazie!".