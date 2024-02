Terremoto in Austria, scossa di magnitudo 4.7 a sud di Vienna

Ascolta ora: "Terremoto in Austria, scossa di magnitudo 4.7 a sud di Vienna"

Un terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato alle 2:59 ora italiana nell'Est dell'Austria. Lo ha riferito l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano. L'ipocentro del sisma è stato a dieci chilometri di profondità. Lo United States Geological Survey, il servizio sismologico degli Stati Uniti, ha riportato che l'epicentro, invece, è stato a due chilometri a est-sudest di Schottwien, a circa 90 km a sudovest dalla capitale Vienna. La scossa è stata ampiamente percepita nell'area, dove non si registrano per il momento danni a cose o persone.

I precedenti dell'ultimo periodo

Il terremoto ha colpito un territorio dove le scosse telluriche sono poco frequenti, ma negli ultimi tempi il trend è stato inspiegabilmente invertito. Proprio nell'area del Tirolo, a partire almeno dallo scorso 13 gennaio, si è susseguita una serie di terremoti. Il più forte, fino alla giornata di oggi, è stato di magnitudo 4.0 il 23 gennaio, una scossa avvertita anche in Germania. Le aree considerate di media pericolosità sismica sono collocate in particolare proprio nell’Est dell'Austria, ai confini con la Slovacchia e l’Ungheria. I terremoti in questa zona sono dovuti soprattutto alla presenza di diverse faglie locali e ai continui movimenti delle placche tettoniche.

Oltre sessanta scosse