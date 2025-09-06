Auto piomba sulla folla in Normandia: 1 morto e 5 feriti. Tre sono gravi

Attorno alle 17 di oggi un'auto è piombata sulla folla a Pirou, cittadina del dipartimento della Manica, nella regione della Normandia, in Francia. Il bilancio è di un morto e diversi feriti gravi e attualmente è in corso la verifica delle cause: quella più probabile porta a un incidente causato dal malore di un conducente.

Stando alle prime ricostruzioni, il conducente viaggiava lungo rue Fernand-Desplanques quando avrebbe perso il controllo dell'auto, che poi è piombata su 4 pedoni che si trovavano in un dehor, falciandoli. La vettura ha poi terminato la sua corsa qualche metro più avanti, poggiata su un fianco. A bordo della macchina viaggiavano due persone ed entrambe sono state prese in carico dai servizi di emergenza per essere trasportate in ospedale, al pari delle quattro persone colpite. Uno dei pedoni è deceduto nell'immediatezza mentre le altre tre persone sono state ricoverate in gravi condizioni ma al momento non è noto se siano in pericolo di vita.

Vista la grave situazione, i vigili del fuoco della Manica hanno schierato sul posto un parco mezzi imponente e numerosi professionisti del soccorso, anche perché le cause sono ancora da esplorare. A Pirou sono arrivati 6 veicoli di soccorso per le vittime, un veicolo di soccorso stradale, un veicolo di segnaletica, un'unità infermieristica e la catena di comando sul campo. Tre squadre dello SMUR e tre elicotteri (Dragon 50, Fragon 76 e Hélismur 61) sono stati mobilitati per le evacuazioni mediche. In totale, sono stati impegnati 36 vigili del fuoco, provenienti anche dalle città vicine.