Cronaca internazionale |Scatta l'allarme

Auto sulla folla di una parata natalizia in Olanda, diversi feriti

A Nunspeet, località ad est di Amsterdam. Sarebbero nove i feriti, di cui tre in gravi condizioni. La polizia locale: "Non sembra frutto di un atto volontario"

Screenshot da De Telegraaf
Non è ancora chiara quale sia l'origine dell'episodio, ma sarebbero una decina i feriti dopo che un'auto è piombata su un gruppo di persone durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, località ad est di Amsterdam, provocando diversi feriti. Secondo i testimoni oculari, tre di loro sarebbero in gravi condizioni. Lo riferiscono media olandesi.

"Non sembra frutto di un atto volontario", riferisce la polizia locale sul suo profilo X, lasciando intendere che si tratti dunque di un incidente. La Polizia conferma inoltre che i feriti sono nove di cui tre in gravi condizioni.

