Transatlantico urta petroliera per il maltempo: paura a Maiorca

La stessa tempesta che da ieri imperversa sull'Italia, ribattezzata Rea, si è abbattuta pesantemente sull'arcipelago delle Baleari in Spagna, tra le zone più colpite dall'ondata di maltempo che ha interessato in particolar modo il Mediterraneo Occidentale.

Tra venti intensi, piogge abbondanti e grandinate, nelle isole si sono registrati in poche ore feriti, scontri fra imbarcazioni anche di grandi dimensioni e cancellazioni di voli aerei. Una situazione di allarme che ha riguardato anche le prospicienti regioni della Catalogna e della Comunità Valenciana, specie i centri che si affacciano sulla costa orientale, per le quali è stata diramata un'allerta arancione (a elevato rischio) a causa delle condizioni meteo.

A Calvià, comune spagnolo situato sull'isola di Maiorca, una donna incinta è rimasta ferita da un cartello stradale che le è caduto addosso per via del maltempo, e due bambini sono stati tratti in salvo da uno scoglio su cui avevano trovato scampo dopo che il forte vento aveva portato via il loro materassino mentre facevano il bagno sulla spiaggia di Illetas. A causa delle violente raffiche di vento, nel porto di Palma di Maiorca si è verificata la rottura degli ormeggi che tenevano ancorato il transatlantico Britannia. La nave da crociera, omonima del ben noto yacht di proprietà dei Windsor, si è quindi scontrata con la petroliera Castillo de Arteaga, che si trovava invece attraccata all'estremo opposto della darsena. Il violento urto non ha causato feriti, ma solo il danneggiamento di una fiancata della petroliera: ciò nonostante, per fortuna, non ci sono stati sversamenti in mare. Il transatlantico lungo 330 metri, che opera per la compagnia croceristica inglese P&O Cruises, fu realizzato nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone e consegnato nel 2015.

A Ibiza il traghetto "Ciudad de Mahon" della compagnia Grimaldi, in servizio lungo la rotta tra Valencia e l'isola delle Baleari, ha riportato una falla nello scafo urtando la banchina durante le manovre di attracco: pur se con grandi difficoltà, il comandante è riuscito a controllare la nave e a raggiungere un altro punto del porto per far scendere in sicurezza i passeggeri e i veicoli imbarcati. Anche in questo caso non si è registrato alcun ferito. Gli oltre 750 passeggeri che aspettavano di salire a bordo per raggiungere Valencia sono ovviamente stati costretti a rimandare il viaggio.

Pesanti disagi anche sulle linee ferroviarie: a Maiorca, ad esempio, i servizi sono stati ripristinati dopo alcune ore di interruzione a causa delle abbondanti piogge. Nell'arcipelago delle Baleari si sono registrati complessivamente ben 223 incidenti, causati da frane e cadute di alberi: le autorità invitano i cittadini a mantenere ancora la massima prudenza. I collegamenti aerei hanno subito inevitabili conseguenze: decine di voli da e per le isole sono stati cancellati nei tre terminal, cosa che ha determinato problemi anche nelle attività dello scalo di Barcellona. Proprio in Catalogna, in sole 24 ore, i vigili del fuoco hanno effettuato ben 379 interventi tra inondazioni e frane.