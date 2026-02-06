Barack e Michelle Obama diventano scimmie: bufera sul video postato da Trump su Truth

Ha creato un grande clamore e sta facendo discutere in queste ore il video postato da Donald Trump sul social Truth nel quale i due coniugi Obama sono rappresentati come delle scimmie. Il filmato in realtà non è stato creato dalla pagina ufficiale del Tycoon ma semplicemente riproposto come intermezzo di un contributo nel quale viene analizzata l'ipotesi secondo cui ci sarebbero stati dei brogli elettorali (mai provati) grazie ai quali Joe Biden fu eletto presidente degli Stati Uniti d'America nella tornata del 2020.

L'originale è stato creato dalla pagina X "xerias_x" nell'ottobre del 2025, e il primo a sorprendersi del fatto che una parte del suo video sia stata riproposta dal profilo originale di Trump è lo stesso autore: "La scorsa notte il presidente Trump ha postato un video nel quale compare una delle mie vecchie clips verso la fine. Indovinate un po' di quale si tratta?", ha commentato Xerias ricaricando il post del Tycoon diventato virale in pochissime ore.

Non conoscendo la reale origine del filmato, in tanti hanno erroneamente attribuito al presidente degli Stati Uniti la paternità delle immagini ricreate grazie al contributo dell'intelligenza artificiale nelle quali gli ovali coi volti di Barack e Michelle Obama sono stati apposti sul corpo di due primati: a rendere ancora più grottesche le caricature degli ex inquilini della Casa Bianca c'è il sottofondo del brano "The lion sleeps tonight" dei The Tokens. Nell'originale, tuttavia, compaiono anche altri protagonisti della politica statunitense, come ad esempio Hillary Clinton in versione facocero, o Kamala Harris e Joe Biden rispettivamente nelle vesti di una tartaruga e di un mandrillo.

Ovviamente il clamore è derivato dal focus di Trump sulla parte di filmato che include solo Barack e Michelle Obama e dal fatto che i due sono stati inclusi in un video accusa circa i presunti brogli grazie a una manomissione delle macchine utilizzate per raccogliere i voti, all'interno delle quali sono stati scoperti dei chip di modifica impiantati sulle schede madri degli apparecchi elettronici. Nei cinque Stati, a un certo punto, i voti per Trump si sarebbero bruscamente interrotti in contemporanea, facendo sorgere il sospetto di brogli tra i repubblicani.

L'attenzione dei dem, tuttavia, si è concentrata solo sui secondi finali del filmato, quelli che vedono protagonisti gli Obama."Ogni singolo repubblicano deve denunciarlo, si tratta di un comportamento disgustoso da parte del Presidente", commenta il governatore della California Gavin Newsom su X.

"Che Trump e i suoi seguaci razzisti continuino a tormentarsi pensando che in futuro gli americani considereranno gli Obama come figure amate, mentre studieranno lui come una macchia nella nostra storia", scrive Ben Rhodes, ex consigliere per la sicurezza nazionale e consigliere di Barack Obama.