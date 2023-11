"Berremo il vostro sangue". Ecco l'ex eroina della sinistra

«Vi massacreremo, direte che quel che vi ha fatto Hitler era uno scherzo». «Berremo il vostro sangue». L'angelo dei palestinesi, ex beniamina della sinistra occidentale, ha parlato. E ha parlato come una belva. Secondo i media israeliani è uscita al naturale Ahed Tamimi (foto) la ribelle dai riccioli biondi conosciuta per le foto posate contro i soldati israeliana: ed è uscita al naturale con la ferocia di un miliziano islamista.

Lo ha raccontato il «Jerusalem post» e lo riportano molti altri in questi giorni. La diretta interessata poi sarebbe corsa e cancellare tutto, ma a pensarci bene la sua ferocia non sorprenderebbe, visto che era conosciuta appunto come un «simbolo» della «resistenza palestinese», e oggi sappiano cosa significhi «resistenza» per la sinistra estremista che alberga nella politica e nelle associazioni studentesche e militanti dei Paesi occidentali. Ahed Tamimi, oggi 21 anni, proviene da un piccolo paese della Cisgiordania, Nabi Saleh, abitato da meno di 500 persone e circondato da insediamenti israeliani.

Negli anni passati le sue uscite a favore di telecamera erano diventate celebri. Si avvicinava ai soldati mostrando i pugni, la combinazione fra la grinta e l'aspetto angelico risultavano mediaticamente irresistibili, tanto che alcuni giornali l'avevano ribattezzata la «Giovanna d'Arco» dei palestinesi, e ne parlavano come di una «eroina palestinese conosciuta in tutto il mondo». Alla fine del 2017 aveva esagerato, schiaffeggiando un militare, ed era stata arrestata, per poi essere liberata 8 mesi dopo. In seguito alla disavventura giudiziaria era anche sbarcata in Europa, dove era stata protagonista di incontri con centinaia di persone. Adesso la fase dei boccoli biondi e dei sorrisi estasiati è finita in un impeto di ferocia.