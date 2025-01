Le ultime parole di Biden: cosa ha lasciato a Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Rivali ma comunque rispettosi della tradizione. In questi minuti di attesa per il giuramento presidenziale di Donald Trump, abbiamo visto il neo eletto presidente degli Stati Uniti d'America salutare il suo predecessore Joe Biden di fronte alla Casa Bianca. Entrambi erano accompagnati dalle rispettive consorti.

Joe Biden ha salutato il 47esimo presidente degli Stati Uniti con un tiepido "Bentornato a casa" . La coppia presidenziale uscente ha poi posato per la stampa insieme al neo presidente Donald Trump e alla first lady Melania Trump.

Stando ai primi rumors, nel prepararsi a lasciare la Casa Bianca, Biden avrebbe deciso di lasciare un biglietto al suo successore, così come vuole la tradizione. Interrogato sulla faccenda, Joe Biden ha confermato di aver lasciato nell'Ufficio Ovale un messaggio per il nuovo presidente, che oggi pronuncerà per la seconda volta il suo giuramento. Secondo la storia, è stato il presidente Ronald Reagan a inaugurare questa usanza, lasciando un biglietto a chi sarebbe venuto dopo. Era il 1989, e la missiva era indirizzata a George H.W. Bush.

Fu un messaggio allegro. Reagan usò un biglietto dove campeggiava il disegno di alcuni tacchini all'assalto di un elefante, e scrisse: "Non lasciarti abbattere dai tacchini". Poi aggiunse: "Faccio tesoro dei ricordi che condividiamo e vi auguro tutto il meglio. Sarete nelle mie preghiere. Dio benedica te e Barbara. Mi mancheranno i nostri pranzi del giovedì".

Lo stesso fece poi Bush, quando, nel 1992, perse contro Bill Clinton. " Non lasciare che i critici ti scoraggino o ti spingano fuori strada" , scrisse nel suo messaggio. Clinton confessò poi di essere rimasto profondamente toccato da quella missiva.

Nel 2001, Clinton lasciò a sua volta una lettera al presidente George W. Bush: "Oggi ti imbarchi nella più grande impresa, con il più grande onore, che possa capitare a un cittadino americano" . E, ancora: "Guidi un popolo orgoglioso, onesto e buono. E da questo giorno sei il presidente di tutti noi. Ti saluto e ti auguro successo e tanta felicità".

Lo stesso fece George W. Bush, quando passò il testimone a Barack Obama. " Congratulazioni per questa corsa straordinaria. Milioni di persone hanno riposto le loro speranze in te e tutti noi, indipendentemente dal partito, dovremmo sperare in una prosperità e sicurezza estese durante il tuo mandato ", scrisse poi Obama a Trump nel 2017.

Anche Donald Trump, malgrado le controverse elezioni del 2021, lasciò un messaggio a Biden.

Ed è proprio Biden a cui siamo arrivati oggi.

Si tratta di una cosa fra Trump e me

Il presidente usente ha confermato di aver lasciato un messaggio a Trump, ma non ha voluto riverlare il contenuto. "", ha dichiarato, lasciando ilsu questa faccenda.