Altra tegola per Biden: scoperti altri cinque documenti classificati

Sono emersi nuovi documenti riservati nella residenza di Joe Biden a Wilmington, nel Delaware. La notizia è stata annunciata dalla Casa Bianca, che ha fatto sapere che sono sei i file scoperti solo questa settimana. Le nuove pagine sono venute alla luce dopo che la stessa portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, aveva dichiarato che le ricerche erano concluse. Il materiale è stato consegnato alle autorità.

L’ultima scoperta

Gli ultimi documenti classificati sono cinque. In precedenza, lo scorso autunno, erano stati trovati dieci documenti classificati, alcuni dei quali con il livello massimo di segretezza, relativi agli anni in cui Biden era Vice Presidente, nei suoi uffici privati al Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement a Washington.

Nel comunicare la nuova scoperta il legale di Biden, Robert Bauer, ha difeso l'operato della Casa Bianca che sta cercando di trovare un equilibrio fra l'essere trasparente e il rispettare " le norme e i limiti necessari per proteggere l'integrità dell'indagine ". I documenti sarebbero stati trovati nei giorni scorsi, poco dopo l'annuncio delle carte rinvenute nel garage di Biden in Delaware.

I documenti di Biden

Ricordiamo che l'ennesima scoperta è arrivata pochi giorni dopo la decisione del dipartimento Giustizia di nominare un super procuratore, Robert Hur, con il compito di far luce sui documenti dell'amministrazione Obama-Biden scoperti in vari momenti. Il primo ritrovamento risale al 2 novembre, quando i legali dell'attuale presidente degli Stati Uniti avevano scoperto file conservati in un vecchio ufficio a Washington, occupato da Biden tra il 2017 e il 2019.

Secondo quanto riportato dalla Cbs, alcuni dei documenti recuperati dall'ex ufficio di Joe Biden erano classificati come 'top secret', il grado maggiore di segretezza nella scala di riservatezza americana (confidential, secret e top secret). Almeno 10 delle carte rinvenute sarebbero risultate top secret su un totale di 20 documenti riservati trovati nell'ex ufficio del presidente e nella sua casa in Delaware.

La reazione della Casa Bianca

Ieri, a prima domanda dei giornalisti sui documenti classificati, la portavoce della Casa Bianca Jean-Pierre aveva escluso qualsiasi risposta sull'argomento. " Voglio essere prudente, non entrerò in nessun dettaglio da qui, per qualsiasi informazioni in più vi invito a rivolgervi al dipartimento di Giustizia o ai consiglieri legali del presidente alla Casa Bianca ", aveva sottolineato.

Dal canto suo il presidente Biden è rimasto " sorpreso " dalla scoperta, ma una volta individuati ha preso la questione " molto sul serio " e informato immediatamente gli archivi nazionali e il dipartimento di Giustizia, ha aggiunto in conferenza stampa la stessa Jean-Pierre, affermando che Biden ha omesso i documenti " inavvertitamente ".