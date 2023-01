Orrore a Parigi: bimba di 3 anni trovata morta in una lavatrice

A Parigi, una bimba di tre anni è stata trovata morta all'interno della lavatrice di casa. Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, sarebbe stato il papà a trovarla dopo che l'intera famiglia l'aveva cercata per tutto l'appartamento e fuori dall'abitazione, nel XX arrondissement della Capitale francese. Sul caso, gli inquirenti francesi hanno aperto un fascicolo d'inchiesta per accertare i fatti. Fonti di polizia hanno riferito al BMF TV che " a prima vista la bambina non presentava traccia di colpi subiti ".

La tragedia

La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire. Stando a quanto riporta il quotidiano LeParisien, la tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri, giovedì 12 gennaio. Sarebbe stato il padre e " un altro membro della famiglia " - precisa il giornale francese - a scoprire il corpicino della bimba all’interno della lavatrice. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, attorno alle 22.30, la piccina versava in condizioni disperate. È morta poco dopo essere arrivata in ospedale. Una settimana fa, aveva festeggiato il suo terzo compleanno.

Le cause del decesso

Le cause del decesso non sono ancora note. Dai primi accertamenti cadaverici sembrerebbe che la piccola sia morta per soffocamento. " Ma dobbiamo stare molto attenti . - hanno riferito fonti di polizia a LeParisien - Non sappiamo affatto cosa sia successo" . Sul corpicino non ci sarebbero tracce visibili di lesioni né segni riconducibili a eventuali percosse. Ad ogni modo, bisognerà attendere l’esito dell’autopsia per accertare i fatti.

La versione del papà della bimba

Il papà della bimba ha raccontato alla polizia di essere rientrato dal lavoro e di aver cenato con la moglie e uno dei figli (la coppia ha quattro bambini). A quanto sembra, i genitori non sapevano cosa stessero facendo gli altri figlioletti in quel momento. Soltanto alla fine del pasto si sarebbero accorti che mancava all’appello la più piccola, di tre anni. Così, hanno cominciato a cercarla per tutto l’appartamento e all’esterno dell’abitazione. Poco dopo le ore 22, l’uomo ha trovato la figlioletta nella lavatrice ed ha allertato gli operatori del Samu (il 118 francese ndr). Purtroppo, però, era già troppo tardi.