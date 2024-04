L'atterraggio di emergenza, poi lo schianto: paura per il Boeing 727 a Malakal

Tragedia sfiorata durante l'atterraggio di un aereo cargo Boeing 727 della Safe Air all'aeroporto di Malakal in Sud Sudan: dopo aver perso il controllo del mezzo per via di un problema tecnico, il pilota è stato costretto a forzare la manovra finendo fuori dal tracciato e poi schiantandosi contro un altro velivolo che aveva già subito un incidente ed era ancora abbandonato a bordo pista. Per fortuna le persone che si trovavano a bordo sono sopravvissute, riportando tuttavia qualche ferita, come riferito Radio Tamazuk.

Secondo quanto riportato in un comunicato dell'Unità Stampa dell'Ufficio dell'Upper State di Malakal, il Boeing 727 ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Malakal nel Sud Sudan mentre trasportava rifornimenti da Juba nella giornata di ieri, domenica 31 marzo.

"In un incidente terrificante, un aereo cargo che trasportava rifornimenti da Juba a Malakal ha incontrato difficoltà tecniche ed è precipitato all'aeroporto di Malakal domenica mattina" , spiega l'ufficio del governatore dello Stato Superiore. "Fortunatamente, tutte e sette le persone a bordo sono riuscite a evacuare l'aereo in sicurezza".

L'ufficio stampa del governatore James Odhok Oyay, giunto anch'egli sul posto per verificare la situazione, ha rilasciato una dichiarazione in cui si legge che "l'aereo, operato dalla Kush Airline, ha riscontrato problemi durante l'atterraggio ed è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza" . Il velivolo, precisa il comunicato, è scivolato fuori pista, schiantandosi contro i detriti di un altro aereo che aveva avuto un incidente solo pochi mesi prima.

Si ritiene che l'aereo sia l'African Express Airways MD-82(5Y-AXL) che si è schiantato a Malakal il 9 febbraio 2024. Il direttore generale ad interim dell'aeroporto Bol Mijok Lual ha fornito ulteriori precisazioni sull'accaduto. "Un grande aereo cargo è atterrato e si è schiantato nel nostro aeroporto alle 11 di mattina" , spiega in una nota ufficiale. "Questo aereo è atterrato pochi metri fuori dalla pista, provocando lo scoppio degli pneumatici e il ribaltamento. Di conseguenza, l'aereo ha perso il controllo e ha colpito un velivolo che si era schiantato in precedenza" .

Il governatore Odhok aveva già espresso in precedenza grande preoccupazione per la scarsa sicurezza dell'aeroporto e le sue limitate capacità di gestire le emergenze chiedendo, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa locali, ampliamenti e miglioramenti alla pista per soddisfare gli standard.