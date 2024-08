Boeing 737 supera la recinzione nella pista di decollo: danni alla fusoliera

Ascolta ora 00:00 00:00

Un incidente per fortuna senza conseguenze ma con tanto spavento per i 110 passeggeri e i nove membri dell'equipaggio di un Boeing 737 di Ariana Afghan Airlines che è decollato non senza problemi dall'aeroporto di Khost, in Afghanistan, diretto in un primo momento a Dubai ma che ha dovuto fare scalo tecnico d'emergenza a Kabul dopo quanto accaduto sulla pista di decollo dove l'aereo ha oltrepassato la pista e danneggiato la fusoliera, ossia la parte principale dove si trovano i passeggeri o il carico nel caso si tratti di Cargo.

Cosa è successo

Il video amatoriale si vede una lunga scia di fumo provocata dal superamento della normale pista in cemento da parte dell'aereo: probabilmente un errore del pilota ha fatto sì che il velivolo "andasse lungo" superando la recinzione dell'aeroporto prima di staccarsi in volo. Come riportato dall'Aviation Herald, la pista di decollo dell'aeroporto afghano era la numero 24 e l'incidente è avvenuto tre giorni fa, venerdì 23 agosto: nonostante l'aereo abbia subìto alcuni danni e crepe, il pilota è riuscito a mantenere la direzione e i comandi in volo e riuscire nell'atterraggio a Kabul dove il velivolo si trova ancora fermo nell'area di parcheggio quando sono già passati più di tre giorni.

Le cause dell'incidente

Come detto, i danni maggiori sono stati riportati nella fusoliera, specialmente nella sua parte posteriore: nel video in primo piano si vede chiaramente un enorme squarcio sulla sua "pancia" a testimoniare come il Boeing abbia strisciato sul terreno. Non sono ancora chiari i motivi per cui il Boeing 737-400 della compagnia di bandiera afghana non sia riuscito a decollare in tempo: secondo i calcoli di Aviation Herald, la pista di decollo dell'aeroporto internazionale di Khost è lunga 8740 piedi, ossia 2.664 metri, una misura che consente il decollo e l'atterraggio di quella tipologia di aereo. Fortuna ha voluto che tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio siano rimasti illesi e senza conseguenze di rilievo sono stati immediatamente fatti sbarcare non appena il Boeing è atterrato a Kabul.

Ariana Afghan Airlines conosciuta anche soltanto con il nome di Ariana, è la compagnia di bandiera più antica dell'Afghanistan oltre a essere anche la più

grande: fu fondata nel 1955 ed è di proprietà statale. La base principale è a Kabul, opera voli internazionali ma dal 2006 questa compagnia è nella lista nera dei vettori aerei vietati nel territorio dell'Unione Europea.