Bondi Beach, passante eroe ferma uno degli attentatori

Ha atteso il momento giusto, restando riparato dietro un’auto parcheggiata mentre i colpi di arma da fuoco seminavano il panico tra la folla. Poi, con un gesto di straordinario sangue freddo, si è lanciato contro uno degli attentatori, riuscendo a bloccarlo e a strappargli il fucile. È così che un passante è riuscito a fermare uno dei due uomini armati che hanno aperto il fuoco contro le persone riunite a Bondi Beach, nei pressi di Sydney, durante le celebrazioni per la festività ebraica di Hanukkah.

Dopo aver disarmato l’aggressore e averlo spinto a terra, l’uomo ha mantenuto il controllo della situazione, puntando l’arma contro l’assalitore e chiamando immediatamente la polizia con il telefono cellulare. Le immagini della scena, riprese da alcuni presenti, hanno fatto rapidamente il giro del mondo, diventando virali sui social network.

Il suo intervento ha consentito alle forze dell’ordine di arrestare uno dei due responsabili dell’attacco. Secondo un primo bilancio, ancora provvisorio, la sparatoria avrebbe causato almeno dieci morti, oltre a numerosi feriti. Le operazioni di sicurezza e soccorso sono proseguite per ore lungo tutta l’area della spiaggia.

Il racconto dei testimoni

Tra chi si trovava sul posto c’era anche Elizabeth Mealey, ex giornalista, che stava cenando al ristorante Icebergs affacciato su Bondi Beach. " All’inizio abbiamo pensato che fossero fuochi d’artificio, ma ci siamo subito resi conto che era qualcosa di molto più grave ", ha raccontato all’emittente Abc News.

" La gente ha cominciato a correre verso la spiaggia, c’era confusione totale. Alcuni restavano immobili, senza capire cosa stesse succedendo. È stato spaventoso ", ha aggiunto. Mealey ha riferito di un’attesa interminabile prima di udire le prime sirene: "S olo dopo un po’ sono arrivati l’elicottero e le ambulanze. Era il caos, non avevamo informazioni ".

Secondo la testimone, molte persone si sono riversate da North Bondi verso South End nel tentativo di allontanarsi dagli spari.

A un certo punto abbiamo sentito altri colpi, che abbiamo sperato fossero quelli della polizia. Poi il rumore è diminuito

Pensiamo che sia finita, ma nessuno ne è davvero certo. È stato terrificante

", ha spiegato.