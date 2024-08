Tegola per Elon Musk, il Brasile "spegne" X: ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Niente più X in Brasile a partire da oggi. Il giudice Alexandre de Moraes della Corte Suprema Federale ha ordinato la sospensione dell'ex Twitter a seguito dell'annosa vicenda che ha colpito il gruppo di Elon Musk. Alle 20.07 di questa sera, infatti, è scaduto il termine previsto per nominare un rappresentante legale nazionale, necessario a mantenere "in vita" la piattaforma nel Paese sudamericano.

"La libertà di parola è alla base della democrazia e un pseudo-giudice non eletto in Brasile la sta distruggendo per scopi politici", così ha reagito Musk alla notizia della sospensione. Poi, un affondo sulle elezioni Usa: "Gli attacchi alla libertà di parola di quest'anno non hanno precedenti nel XXI secolo. Accadrà anche in America se Kamala/Walz saliranno al potere", ha aggiunto.

La decisione del giudice su X

Per giungere alla decisione, il giudice ha ordinato la convocazione dell'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) e delle società che forniscono servizi Internet nel Paese. Nello specifico, era stato richiesto al gruppo Usa di presentare entro 24 ore il nome del nuovo rappresentante legale: l'azienda non ha rispettato il termine indicato. X aveva annunciato la chiusura della sede in Brasile il 17 agosto scorso, in seguito all'arresto della rappresentante della piattaforma nel Paese ordinato da Moraes, se non avesse rispettato gli ordini di blocco dei profili.

Ora spetta all'Anatel attuare il provvedimento. Aziende come Apple e Google avranno 5 giorni per rimuovere l'app X dai loro negozi online. L'Ufficio del Procuratore Generale ha concordato con la decisione di de Moraes. Il giudice ha imposto una multa giornaliera di 50.000 R$ a qualsiasi persona o azienda che utilizzi qualsiasi sotterfugio (come le VPN) per accedere a X.

Musk difende X e si scaglia contro la Corte

Ieri Musk aveva accusato la Corte brasiliana di aver bloccato i conti bancari di Starlink nel quadro delle indagini sulla diffusione di notizie false su X, definendo de Moraes un "criminale della peggior specie" e "dittatore del Brasile" dal suo stesso sociale. Una misura che secondo gli esperti cela la garanzia del pagamento delle multe inflitte a X. Musk è indagato per presunti reati di ostruzione alla giustizia, organizzazione criminale e istigazione al crimine, dopo essersi rifiutato di ottemperare alle ordinanze del tribunale riguardanti la rimozione di contenuti sul social network.

Il magistrato è incaricato di un'indagine sulla diffusione di fake news e, quando presiedeva la Corte Superiore Elettorale, ordinò la rimozione di centinaia di pubblicazioni su X che mettevano in dubbio la credibilità del sistema elettorale brasiliano in occasione delle elezioni del 2022. De Moraes è il medesimo giudice che sta conducendo un'altra indagine contro Javier Bolsonaro per la sua presunta partecipazione a un tentativo di colpo di stato dopo aver perso le elezioni contro Luiz Inàcio Lula da Silva.

La presa di posizione del gruppo

Musk, in un post dalla sua piattaforma aveva dichiarato di aspettarsi la chiusura di X in Brasile, semplicemente perché non avrebbe "rispettato i suoi ordini illegali di censurare i suoi avversari politici. Questi nemici includono un senatore regolarmente eletto e una ragazza di 16 anni, tra gli altri". Secondo il magnate, di fronte a un tentativo del gruppo di difendersi in tribunale, il giudice de Moraes ha minacciato il rappresentante legale brasiliano di imprigionarlo.

Anche dopo le sue dimissioni, ha congelato tutti i suoi conti bancari.

I ricorsi contro le sue azioni "palesemente illegali" sono stati respinti o ignorati. "La questione fondamentale è che il giudice de Moraes ci chiede di infrangere le leggi brasiliane. Non lo faremo", aveva dichiarato il gruppo dalla sua stessa piattaforma.