Il nuovo audio, la schiuma e il documento della cauzione: tutte le novità choc su Moretti e l'incendio di Crans-Montana

L'Italia ha scelto di tenere una postura rigida sull'incendio di Capodanno a Crans-Montana per rispetto alle vittime e per arrivare a ottenere giustizia. Per questo motivo l'ambasciatore per il momento non tornerà in Svizzera, a meno che non ci sia un'effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati e all'immediata costituzione di una squadra investigativa comune. Nel frattempo emergono dettagli sempre più gravi dal fronte investigativo, che rendono l'indagine per omicidio colposo sempre meno credibile e a spostare l'equilibrio potrebbe essere un supertestimone che si è già presentato negli uffici della polizia cantonale del Vallese per fornire la sua versione dei fatti.

L'uomo sarebbe un fornitore dei Moretti, che nel 2015, anno in cui sono stati fatti i lavori nel locale di Crans-Montana, avrebbe consigliato all'imprenditore di acquistare una schiuma ignifuga senza però essere ascoltato: " Ragioni di budget ". Questo il racconto fatto dal fornitore e riportato da La Stampa, la quale aggiunge anche che, al contrario, Moretti aveva fatto acquisti costosi per gli arredi scegliendo divani in vera pelle e mobili in rovere. Dopo essersi messo a disposizione della polizia cantonale, senza ottenere risposte, il testimone avrebbe preferito rivolgersi anche a uno degli avvocati che stanno seguendo i familiari delle vittime e ora la sua testimonianza finirà sul tavolo della procura. Ovviamente, andrà valutata l'attendibilità della testimonianza prima che questa venga assunta nell'indagine ma se così dovesse essere potrebbe cambiare l'ipotesi di reato e, di conseguenza, anche la situazione: l'omicidio colposo rientra tra i delitti per "negligenza" nel diritto svizzero e prevede un massimo di 3 anni di carcere. Ma se si dovesse accertare che i Moretti abbiano accettato il rischio per risparmiare sul budget, tutto potrebbe cambiare.

Sono poi emersi degli scambi audio-video tra Jacques Moretti, libero sdopo il pagamento di 200mila euro di cauzione (come si evince dal documenti esclusivo di Fuori dal Coro), e uno dei suoi dipendenti, Gaetan, ottenuti dall'emittente francese Bfmtv, risalenti a un periodo non identificato antecedente all'incendio. Il dipendente in un video ha mostrato a Moretti i pannelli fonoassorbenti che si stavano staccando dal soffitto, conalcuni di questi fermi con stecche da biliardo e tovaglioli di carta. La risposta di Moretti è arrivata tramite messaggio vocale: " Prova a toglierne uno e vedi se cade, perché ho messo della schiuma che non conosco... Fammi sapere se va bene. Fammi sapere se cade o no, se cade dovremo lasciarli lì, purtroppo ".

Dopo ulteriori messaggi e video da parte di Gaetan, il proprietario del Constellation ha risposto con altri due messaggi audio: "", "". Gaetan stava lavorando nel bar al piano superiore la notte dell'incendio. Ha riportato gravi ustioni ed è stato ricoverato prima in Svizzera e poi a Parigi.