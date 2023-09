Scholz cade mentre fa jogging e si ferisce al volto: "Aspetto i meme"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dovuto annullare una serie di impegni nei giorni scorsi a causa, a quanto pare, di una caduta avvenuta mentre faceva jogging: un episodio sul quale lo stesso esponente del partito socialdemocratico ha voluto ironizzare postando stamani una foto e un commento sulla propria pagina X-Twitter.

Cosa è accaduto

Secondo la versione riportata dalla stampa nazionale, il capo del governo avrebbe avuto un incidente mentre stava correndo: caduto rovinosamente a terra, Olaf Scholz avrebbe riportato una serie di escoriazioni al viso, che risultano decisamente visibili anche nell'immagine caricata durante la giornata di oggi dallo stesso cancelliere sui social network. Immagine nella quale, addirittura, spicca una benda nera sull'occhio destro.

A causa delle conseguenze di questa caduta, stando a quanto riferito in un comunicato dal governo lo scorso sabato 2 settembre, il leader tedesco si è visto costretto ad annullare alcuni impegni già presi per lo scorso fine settimana. Tra questi era in programma per la giornata di ieri, domenica 3 settembre, un incontro con i cittadini a Heringen: Scholz avrebbe dovuto prendere parte a un evento elettorale per il partito socialdemocratico a Bad Homburg, città nelle vicinanze di Francoforte, in vista delle prossime elezioni regionali dell'Assia, in programma per il mese di ottobre. Sarebbe stato lo stesso governo a replicare a una mail in cui si chiedeva conto dell'annullamento, parlando di un "piccolo incidente sportivo" , ma anticipando che gli impegni per la settimana successiva non avrebbero avuto alcuno slittamento.

Il cancelliere tedesco è atteso domani, martedì 5 settembre, al salone dell'auto Iaa di Monaco, mentre il giorno successivo, mercoledì 6, terrà un discorso dinanzi ai deputati nelle camera bassa del parlamento. Al momento la sua presenza pare assicurata, così come non dovrebbe esserci alcun problema a partecipare, come da calendario, al vertice del Gruppo dei 20 a Nuova Delhi il prossimo fine settimana.

A riferire per primo l’incidente dello scorso sabato è stato il quotidiano dell'Assia "Frankfurter Rundschau". Si faceva riferimento a un esponente parlamentare dei socialdemocratici di centrosinistra di Scholz, Michael Roth, che aveva invitato il capo del governo nella sua città natale di Heringen per incontrarlo domenica 3 settembre.

Il commento

"Ecco qui chi ha il danno" , si legge sul profilo X del cancelliere. "Aspetto con ansia i meme. Grazie per gli auguri, sembra peggio di quello che è!" , conclude.

In una pagina web del proprio partito, Scholz spiega che quando era a scuola odiava lo sport: sarebbe stata la spinta della moglie Britta Ernst a cambiarlo: "Oggi faccio jogging il più spesso possibile" , scrive il cancelliere, che oltre a correre ama remare, camminare e andare in bicicletta.