Cantante russo sviene sul palco dopo essere stato chiamato per andare in guerra

Ascolta ora: "Cantante russo sviene sul palco dopo essere stato chiamato per andare in guerra"

Era appena arrivato a Mineralnye Vody, una cittadina termale della Russia meridionale situata nel Kraj di Stavropol, sulle rive del fiume Kuma, per proseguire il suo tour musicale. In maniera del tutto inaspettata, quando ancora si trovava in aeroporto, il cantante russo e TikToker Ivan Minaev, meglio conosciuto con il nome d'arte Xolidayboy, è stato avvicinato da alcuni agenti di polizia che gli hanno consegnato una convocazione presso l’ufficio di registrazione e arruolamento militare. Minaev, costretto a firmare il documento, era appena stato chiamato dal suo Paese per andare in guerra. La sera stessa, il ragazzo ha completato la tappa locale esibendosi ma, probabilmente scosso per la notizia ricevuta poche ore prima, è svenuto sul palco.

Il cantante russo sviene sul palco

Le due scene, sia il momento della consegna dei documenti che quello del lieve malore, sono stati immortalati in due filmati diventati virali sul web. Nel primo, vediamo un giovane vestito di nero, ovvero Minaev, parlare con alcune persone, presumibilmente funzionari e agenti di polizia. La scena si sarebbe svolta nell'aeroporto di Mineralnye Vody. Qui il cantante avrebbe ricevuto la convocazione per prender parte al servizio militare e avrebbe apposto la sua firma sul documento, sotto lo sguardo vigile di un paio di poliziotti.

Il secondo filmato è stato girato all'Apricot Arena durante lo spettacolo di Minaev. La clip è stata realizzata poco dopo che il cantante perdesse conoscenza. Nel video si intravede il ragazzo circondato da tre addetti al servizio intenti a sincerarsi delle sue condizioni. Secondo quanto riportato dal canale SVT News, sul posto sarebbe intervenuta urgentemente un'ambulanza. Il cantante sarebbe quindi stato ricoverato nel dipartimento neurologico con una diagnosi di disturbo del sistema nervoso autonomo. Niente di problematico, quindi, per la star del web. Chiamata presto a riporre il microfono e indossare la divisa.

По доносу Мизулиной артисту Xolidayboy вручили повестку в военкомат



Певец и тиктокер Иван Xolidayboy Минаев прилетел в Минеральные воды для проведения тура по Ставропольскому краю. Сотрудники полиции вручили ему повестку прямо в аэропорту и заставили расписаться в ее получении.… pic.twitter.com/3fXi2kvHDc — SOTA (@Sota_Vision) November 6, 2023

Cosa è successo a Ivan Minaev

Nel mese di ottobre, Ekaterina Mizulina, capo della Safe Internet League, aveva scritto su Telegram di star ricevendo " molte lettere arrabbiate riguardo al tour di concerti di qualcuno chiamato Xolidayboy " perché " erano state trovate dichiarazioni filoucraine " sugli account dei social media del cantante. " Invierò il materiale alle forze dell'ordine e chiederò che valutino le sue dichiarazioni ", aveva concluso Mizulina, aggiungendo che " le persone in tutto il Paese (la Russia ndr) chiedono che i suoi concerti vengano cancellati ".

A quel punto un rappresentante del cantante si era detto intenzionato a citare in giudizio Mizulina per danni alla reputazione. Poco dopo, Xolidayboy avrebbe tuttavia ricevuto la chiamata di Mosca. In attesa di saperne di più, il profilo del diretto interessato include ancora un programma di concerti, in Russia e Bielorussia, fino al 31 dicembre.

Sul suo conto, sul web, alcuni filorussi sono convinti che il nativo di Sebastopoli ami l'Ucraina e continui a guadagnare soldi in Russia nonostante le sue reali convinzioni. Nel mese di ottobre molti concerti dell'artista erano stati cancellati in Crimea a causa delle accuse che lo volevano vicino a Kiev.