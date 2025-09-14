L'assalto pro-Pal e le cariche della polizia, caos nell'ultima tappa alla Vuelta: cosa è successo

I manifestanti pro-Palestina hanno interrotto la tappa finale della Vuelta, da Alapardo a Madrid, già ridotta ufficialmente per "motivi di circolazione". Nei pressi del traguardo si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti, i quali con striscioni anti-israeliani hanno parzialmente bloccato la strada e costretto i ciclisti a fermarsi. Alcuni di essi hanno buttato giù le recinzioni metalliche all'altezza della stazione di Atocha. La polizia è intervenuta e ha caricato i dimostranti, che hanno lanciato oggetti contro gli agenti. Tensioni si sono registrate anche in altri punti della città come a Callao. Oltre 1.500 agenti di polizia erano stati schierati prima dell'ultima tappa della corsa ciclistica lunga tre settimane.

Centinaia di persone si erano radunate a Madrid, in diversi punti della capitale spagnola, dove passa il percorso della Vuelta, per manifestare a favore della Palestina e contro la partecipazione dell'Israel Premier Tech. La maggior parte dei dimostranti è concentrata vicino alla stazione di Atocha. Altri si sono radunati nella centrale Puerta del Sol e in plaza del Callao. I manifestanti hanno urlato slogan contro Israele. "Non è una guerra è un genocidio", "Free Palestine", hanno scandito le persone radunate in strada con bandiere palestinesi e cartelli con la scritta 'Paz', ovvero pace. I manifestanti hanno occupato parte di quello che dovrebbe essere stato originalmente il tracciato della gara, mentre agenti in assetto anti-sommossa stanno cercando di sfollare i presenti. Diversi i cori scanditi, in un clima accesosi sempre di più. "Dove sono, non si vedono, le sanzioni per Israele?", è uno degli slogan lanciati, insieme a "Non è una guerra, è un genocidio" e "Boicot a Israele".

Le manifestazioni contro la guerra a Gaza hanno condizionato pesantemente la corsa spagnola, costringendo gli organizzatori a cambiare il percorso delle tappe e a farle finire prima, per evitare che la presenza dei contestatori sulle strade creasse un pericolo per i ciclisti. Sei delle ultime dieci giornate di gara sono state abbreviate o interrotte, con più di 20 persone arrestate. E la vittoria del ciclista danese Jonas Vingegaard è passata in secondo piano. Intanto il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso "rispetto" per i corridori, esprimendo allo stesso tempo "ammirazione" per le proteste pro Palestina.

"Esprimiamo il nostro assoluto riconoscimento e rispetto per gli atleti, ma anche la nostra ammirazione per il popolo spagnolo che si mobilita per cause giuste come quella della Palestina",

ha detto il leader socialista.