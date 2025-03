Carlo e Camilla rinviano la visita al Papa: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Papa Francesco necessita di un lungo periodo di riposo e una convalescenza di due mesi come hanno spiegato nei giorni scorsi i medici del Policlinico Gemelli poco prima delle dimissioni e del ritorno del pontefice a Santa Marta: per questa ragione re Carlo e la regina Camilla hanno annullato " di comune accordo " la visita al pontefice prevista per l'8 aprile.

La nota di Buckingham Palace

I reali d'Inghilterra, però, dovrebbero comunque venire in Italia per la loro visita prevista dal 7 al 10 aprile ma senza fermarsi in Vaticano. Il motivo è presto detto: " Papa Francesco trarrebbe beneficio da un lungo periodo di riposo e recupero. Le Loro Maestà inviano al Papa i loro migliori auguri per la sua convalescenza e non vedono l'ora di fargli visita in Vaticano una volta che si sarà ripreso ", recita il comunicato diffuso nel primo pomeriggio di martedì 25 marzo sul social X. Carlo e Camilla dovrebbero comunque venire in Italia per una visita tra Roma e Ravenna.

Le tappe del tour italiano

Dal momento che salterà la visita con Papa Francesco, non è escluso che anche il programma iniziale possa essere completamente rivisto: il loro arrivo, previsto lunedì 7 aprile, avrebbe compreso anche un tour di Castel Gandolfo, la residenza estiva dei papi, ma con l'assenza di Bergoglio questa tappa sarebbe già stata esclusa. Lo stesso discorso dovrebbe applicarsi anche a quanto era stato deciso in un primo momento per l'8 aprile, giornata successiva al loro arrivo, con una funzione alla Cappella Sistina. Resterebbe confermata, invece, la visita di Carlo nella Basilica papale di San Paolo fuori le Mura.

I 20 anni di matrimonio

Il 9 aprile sarà il giorno dell'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni a Villa Doria Panfili: subito dopo Carlo si rivolgerà alle Camere unite (la prima volta per un sovrano britannico) ma prima il re e la regina porteranno una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto. L'ultima giornata dei sovrani, il 10 aprile, è prevista a Ravenna dove parteciperanno a un festival che celebra la cucina ell'Emilia-Romagna e i prodotti d'eccellenza regionali.

La loro visita coincide, tra l'altro, con una ricorrenza privata molto significativa per Carlo e Camilla che il 9 aprile festeggeranno i loro primi 20 anni di matrimonio. Sarà direttamente dall'aeroporto di Forlì che i reali ripartiranno alla volta dell'Inghilterra.