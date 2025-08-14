Vertice in Alaska, ecco cosa Trump vuole offrire a Putin

È tutto pronto per il vertice sull’Ucraina tra Donald Trump e Vladimir Putin. Secondo il Telegraph, il presidente americano ha un’importante carta da giocare: l’accesso alle terre rare dell’Alaska. Un incentivo per porre fine alla guerra e rimettere in moto l’asse commerciale tra Washington e Mosca. Una seria opportunità di guadagno - l'Alaska conterrebbe importanti riserve di petrolio e gas non ancora sfruttate, tra cui il 13 per cento del petrolio mondiale - unita alla possibile revoca delle sanzioni americane all’industria aeronautica russa e all’accesso ai minerali rari ucraini.

Questo è il pacchetto di proposte presentato dal segretario al Tesoro Scott Bessent, al lavoro per valutare i compromessi economici che gli Usa possono fare con la Russia per accelerare un accordo di cessate il fuoco. L’obiettivo è raggiungere la fumata bianca e nelle scorse ore il capo della Casa Bianca ha ribadito che Putin affronterebbe “gravi conseguenze” qualora non accettasse di porre fine al conflitto in Ucraina. Trump è fiducioso, tanto da mettere sul tavolo un immediato secondo vertice con lo zar, questa volta coinvolgendo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Tornando al dossier terre rare, il Telegraph spiega che si ritiene che l’Ucraina detenga il 10 per cento delle riserve mondiali di litio, utilizzato nella produzione di batterie. Due dei suoi maggiori giacimenti si trovano in aree controllate dalla Russia e Putin ha rivendicato i preziosi minerali. Una fonte ha confermato che “ci sono diversi incentivi”, tra cui “un potenziale accordo su minerali e terre rare”. Ricordiamo che a maggio Washington ha firmato un accordo con Kiev sullo sfruttamento dei minerali rari: l’intesa prevede che gli Stati Uniti avvieranno nuove esplorazioni minerarie, che potrebbero essere condotte insieme alla Russia.

Altro tassello significativo è la revoca delle sanzioni americane all’industria aeronautica russa. I Paesi occidentali hanno limitato l’accesso di Mosca a componenti di ricambio cruciali e altre attrezzature subito dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, costringendo le compagnie aeree e l’esercito a cannibalizzare i vecchi aerei per ottenere pezzi sostitutivi. Quasi il 30% degli aerei russi di fabbricazione occidentale, privi di manutenzione, potrebbe essere messo a terra entro i prossimi cinque anni, ha rimarcato Sergei Chemezov, capo di Rostec, il conglomerato statale russo per la difesa.

La revoca delle sanzioni sugli aerei russi potrebbe rivelarsi redditizia per il produttore americano Boeing. Con una flotta di oltre 700 aerei dominata da Airbus e Boeing, le compagnie aeree russe potrebbero tornare ai fornitori americani per componenti essenziali e manutenzione.