Ucraina, Trump offrirà a Putin le terre rare. Starmer: "Riceverò Zelensky a Londra"

Mosca si starebbe preparando a testare il suo nuovo missile da crociera 9M730 Burevestnik a propulsione nucleare, e dotato di testata nucleare, proprio mentre il presidente Vladimir Putin si appresta a discutere della questione ucraina con il presidente Usa Donald Trump venerdì: lo riporta la Reuters sul suo sito, che cita due ricercatori americani e una fonte occidentale esperta disicurezza. Jeffrey Lewis del Middlebury Institute of International Studies e Decker Eveleth del think tank CNA sono giunti separatamente alle loro valutazioni studiando immagini satellitari del sito di collaudo di questi missili.
Trump non parlerà di divisioni territoriali con Putin in Alaska
Il presidente americano Donald Trump avrebbe dichiarato ai leader europei che non intende discutere di eventuali divisioni territoriali quando incontrerà il presidente russo Vladimir Putin in Alaska. Lo riporta la Nbc citando due funzionari europei e altre tre persone informate sulla chiamata.Secondo quanto riportato dalle fonti, Trump ha dichiarato durante la chiamata, a cui ha partecipato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si recherà all'incontro con Putin con l'obiettivo di garantire un cessate il fuoco in Ucraina. Nel corso della videocall alcuni leader europei avrebbero avuto l'impressione, dopo la chiamata, che Trump non sia ottimista sui risultati del suo incontro con Putin.
Droni Kiev colpiscono raffineria in regione russa Volgograd
Nella notte droni ucraini hanno attaccato la città Russia di Volgograd. Durante il raid, sono state udite delle esplosioni nell'area della raffineria di petrolio della Lukoil, in seguito alle quali sono scoppiati degli incendi. "L'incendio e la fuoriuscita di prodotti petroliferi si sono verificati in una raffineria nella regione di Volgograd a causa della caduta di detriti di un drone dopo l'attacco", ha affermato il governatore locale Andrey Bocharov.
Trump offrirà a Putin terre rare per incentivare la pace
Donald Trump sarebbe intenzionato ad offrire a Vladimir Putin l'accesso a minerali e terra rare per incentivarlo a porre fine alla guerra in Ucraina. Lo scrive il Telegraph citando fonti informate. Trump e Putin si incontreranno domani in Alaska.
Starmer incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Londra
Il primo ministro britannico Keir Starmer incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Londra oggi, alla vigilia del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, ha annunciato il suo ufficio.. Starmer, che mercoledì ha parlato di una concreta possibilità di raggiungere un cessate il fuoco attraverso la mediazione del presidente degli Stati Uniti, prevede di incontrare il leader ucraino a Downing Street alle 9:30, le 10.30 italiane.