Catturato Toadzilla, il rospo gigante

Un gigantesco rospo, che è stato chiamato Toadzilla dall'unione delle parole toad (rospo in inglese) e zilla, per rievocare il celebre godzilla cinematografico, è stato catturato in una foresta pluviale dell’Australia settentrionale, nello stato del Queensland. Il suo peso è di 2,7 chili ed è ben sei volte più grande rispetto a un esemplare di medie dimensioni. Proprio grazie alle sue dimensioni ha battuto il Guinnes World Record. Si tratta di un rospo delle canne e dovrebbe essere una femmina. È stato catturato e messo all’interno di un container per essere poi portato nella base dei ranger per effetttuare tutti gli esami necessari.

Battuto il record

Ii il primato precedente era del 1991 e si riferiva a un rospo domestico, chiamato Prinsen, che pesava 2.65 chili e si trovava in Svezia. Toadzilla è stata soppressa, come richiesto dalle procedure standard dell'Australia nei confronti dei parassiti. I rospi furono introdotti per la prima volta nel Paese nel 1935. In Australia questi animali non hanno predatori naturali, e inoltre le specie velenose producono enormi danni nei confronti della fauna autoctona e delle colture, in quanto devastano le popolazioni animali autoctone.

Di cosa si nutrono questi anfibi