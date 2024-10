Tragedia in Germania: madre italiana e due figli piccoli travolti da un Suv

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma nella serata di martedì 22 ottobre a Esslingen (Germania), a poca distanza dalla più nota Stoccarda, dove una nostra connazionale ha perso la vita insieme ai suoi figli. Tutti e tre, infatti, sono rimasti coinvolti in un gravissimo incidente stradale. La polizia tedesca sta indagando sulla vicenda e, stando a quanto trapelato sino ad ora, mamma e figli sono stati letteralmente travolti da un Suv.

L'incidente mortale

Come riportato dal quotidiano tedesco Bild, martedì sera la 39enne Antonella Ribisi stava accompagnando i figli Gabriel (6 anni) e Alessio (3 anni) all'allenamento di calcio. La famiglia si trovava a pochi metri dal palazzetto dello sport sulla Weilstrasse quando è avvenuta la tragedia. Un pesante Suv Audi Q3 si è schiantato contro la mamma e i bambini, che stavano camminando sul marciapiede. L'impatto è stato molto violento e purtroppo per le tre vittime non ci sarebbe stato nulla da fare.

L'allarme da parte dei passanti è stato dato subito, e sul posto si sono precipitati i soccorsi e la polizia locale. Purtroppo è stato possibile solo constatare il decesso della donna e dei suoi figli. A bordo della Audi Q3 si trovava un uomo di 54 anni del posto. Il soggetto è stato subito fermato dai poliziotti. In questi giorni gli inquirenti tedeschi stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell'atroce vicenda. Da chiarire se il 54enne abbia agito sotto l'effetto di alcol e/o droghe, o se invece abbia accusato un malore mentre si trovava al volante. Ogni pista rimane aperta.

Sul caso la polizia tedesca indaga per omicidio colposo. "L'indagine della polizia stradale sull'esatto svolgimento e sulle cause dell'incidente, nella quale è stato coinvolto anche un esperto su richiesta della procura di Stoccarda, è ancora in corso", ha fatto sapere a LaPresse una portavoce della polizia di Reutlingen.

Il cordoglio