Choc su un volo EasyJet: famiglia inglese sale a bordo con la nonna morta

Una vicenda incredibile quella accaduta ai passeggeri di un volo EasyJet, trovatisi a viaggiare con un cadavere a bordo. A quanto pare una famigliola inglese aveva deciso di prendere il volo portando con sé anche la nonna: la signora, purtroppo, era morta. L'episodio ha generato non poco sconcerto fra le persone presenti.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato lo scorso 19 dicembre sul volo EasyJet (EZY8070) in partenza da Malaga e diretto a Londra Gatwick. Una famiglia britannica di cinque persone è salita a bordo dell'aeromobile come se nulla fosse. Fra loro c'era anche un'anziana, accompagnata in sedia a rotelle. L'anziana è stata portata fino ai sedili in fondo all'aereo, ma chiaramente ha destato l'attenzione di molti, dal momento che non si muoveva. Interrogati sulle condizioni di salute della signora, i familiari hanno risposto che la donna era solo molto stanca, e che non si sentiva bene.

L'aereo ha quindi iniziato le fasi di rullaggio in pista. A bordo, tuttavia, persistevano i sospetti, e alla fine l'equipaggio ha forzato la mano per verificare come stesse realmente l'anziana. Troppi i passeggeri a sostenere che ci fosse un cadavere a bordo. Alla fine è stato decretato il decesso e il volo EasyJet è stato costretto a tornare indietro, subendo un ritardo di circa 12 ore.

Non si conoscono le ragioni che possono aver spinto la famiglia ad agire in questo modo. Il movente potrebbe essere stato il tentativo di evitare gli elevati costi di rimpatrio della salma. Chiaramente l'episodio ha generato grande scalpore e polemiche indirizzate alla compagnia aerea.

"EasyJet, da quando avete iniziato a far salire i morti sugli aerei? Davvero!"

"Non ti lasciavano salire se eri ubriaco, ma a quanto pare va bene se sei morto o sembri morto, e lei sembrava davvero morta, su una sedia, spinta dalla sua famiglia

, ha commentato uno dei passeggeri.", ha dichiarato un altro.