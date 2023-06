Cina, il partito caccia il funzionario a passeggio con l'amante: "Questione morale"

In Cina un alto funzionario della Huanqiu Project Management, una filiale della China National Petroleum Corporation, colosso petrolifero di proprietà statale, è stato rimosso dalle sue posizioni dopo esser stato immortalato in un video, diventato virale sui social, nel quale lo si vedeva camminare, insieme ad una collega, nelle strade dello shopping di Chengdu. Non ci sarebbe stato niente di strano, se non che la donna in questione sarebbe stata l’amante di Hu Jiyong, sorpreso così ad avere una relazione extraconiugale.

Il video galeotto con la presunta amante

La clip è costata carissima al signor Hu, visto che, come ha spiegato la società in un comunicato, è stato rimosso dalle sue posizioni di direttore esecutivo, segretario del Partito e direttore generale della Huanqiu Contracting and Engineering Company. L’azienda ha aggiunto che Hu dovrà affrontare ulteriori indagini da parte del suo comitato disciplinare.

Il licenziamento è arrivato poco dopo che un filmato, realizzato da un fotografo di strada e ora cancellato, era diventato virale sui social media cinesi. Parlando ai media locali in modo anonimo, l'autore di questo video ha spiegato che la coppia aveva inizialmente acconsentito di essere catturata dagli obiettivi e che la clip fosse pubblicata online, salvo poi chiederne la cancellazione dopo lo scoppio del caso.

Un caso social

Nel video si poteva vedere Hu, circa 50 anni, passeggiare, mano nella mano, con una collega soprannominata Dong, durante un viaggio di lavoro a Chengdu, la capitale della provincia sud-occidentale del Sichuan. Lo scandalo ha dominato i social media cinesi per giorni, con gli hashtag correlati visualizzati più di 200 milioni di volte sul sito di microblogging Weibo.

Scendendo nei dettagli, su Weibo, l'hashtag "PetroChina's Hu Jiyong Fired" ha ricevuto quasi 1,2 miliardi di visualizzazioni, lo scorso mercoledì, diventando l'argomento top trend assoluto della giornata. Su TikTok versione cinese, l'argomento era anche nelle prime 10 liste di tendenza.

Punizione e rimozione

Secondo quanto raccontano i media locali, anche la signora Dong sarebbe stata licenziata. I netizen cinesi hanno ampiamente diffuso le sue informazioni personali e le sue foto online, oltre ad aver speculato sul suo passato, accusandola di essersi laureata con l'aiuto del padre, un tutor presso la China University of Petroleum. L'università è stata persino costretta a rilasciare una nota negando il fatto che Miss Dong fosse imparentata con il tutor. La società annuncerà tuttavia ulteriori misure punitive in base ai risultati dell'ispezione. In ogni caso, non è stato diffuso il grado di relazione esistente tra i due, anche se il popolo dei social ha subito etichettato Dong come " l'amante " di Hu.

Il media statale Shanghai Daily ha spiegato che, essendo un membro del Partito Comunista Cinese, Hu aveva e ha degli obblighi morali, che ha trasgredito avendo una presunta relazione extraconiugale. Da qui il pugno duro dell’azienda, in linea con i diktat morali e politici impartiti dal Partito, particolarmente attento alle questioni morali dei suoi membri, soprattutto da quando Xi Jinping è diventato leader della Cina.