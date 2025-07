Feitian 2, la Cina accelera sul volo ipersonico: cosa può fare il nuovo razzo

Ha introdotto con successo missili da crociera e veicoli plananti ipersonici. Adesso la Cina ha mostrato notevoli progressi nelle capacità di volo ipersonico effettuando un test del veicolo ipersonico Feitian 2. L'esperimento è stato condotto dalla Northwestern Polytechnical University (NPU) e ha segnato una tappa fondamentale nello sviluppo di motori a ciclo combinato basati su razzi (RBCC). La prova ha consentito la prima acquisizione riuscita di dati di volo reali per un motore RBCC che utilizza un propellente a base di cherosene e perossido di idrogeno. Ecco di che cosa si stratta e cosa sappiamo.

Lo sviluppo ipersonico della Cina

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il volo di prova ha dimostrato capacità chiave, tra cui il funzionamento dell'aspirazione a geometria variabile, l'accelerazione a spinta variabile e il volo autonomo con angolo di attacco variabile. Il motore RBCC rappresenta un futuro promettente nella riduzione del peso del veicolo e nell'aumento dell'efficienza del carburante, e questo perché utilizza un propellente esclusivo a base di cherosene e perossido di idrogeno.

Il test ha inoltre fornito ai ricercatori dati preziosi che contribuiranno allo sviluppo futuro di velivoli ipersonici. Feitian 2 è una piattaforma di test sperimentale e riutilizzabile per il progresso delle tecnologie di propulsione ipersonica (RBCC) e di volo.

Una volta pienamente sviluppata, la tecnologia RBCC potrà trovare una vasta gamma di applicazioni sia in ambito civile che militare. Il portale Eurasiantimes ha spiegato che potrebbe portare alla realizzazione di droni militari ipersonici riutilizzabili, piattaforme di ricognizione ipersoniche o persino mezzi di trasporto civili. Potrebbe anche rafforzare il vantaggio militare della Cina nella tecnologia ipersonica. In particolare, Pechino ha già introdotto missili da crociera ipersonici, tra cui il DF-100, lo Starry Sky-2, lo YJ-21 (un missile balistico antinave) e il Lingyun-1. Il gigante asiatico ha anche sviluppato veicoli ipersonici plananti, tra cui il DF-ZF, un veicolo ipersonico planante utilizzato con il missile balistico DF-17, e testato veicoli pesanti con missili balistici intercontinentali (ICBM), come il DF-41.

L'importanza dei veicoli ipersonici

Il test di volo del Feitian 2 ha dimostrato la capacità del veicolo di passare fluidamente da una modalità di volo all'altra, un ostacolo fondamentale nella tecnologia ipersonica. I ricercatori hanno anche apportato alcune modifiche cruciali al design esterno del mezzo. Il team ha aggiunto ali vicino alla testa del razzo e gli ha dato pinne caudali visibilmente più grandi e lunghe. Queste modifiche al design erano necessarie per fornire al veicolo stabilità e manovrabilità durante il volo.

I veicoli ipersonici operano spesso ad altitudini elevate. A volte operano anche al di fuori dell'atmosfera o in aria estremamente rarefatta. Ciò richiede di trasportare a bordo un ossidante oltre al carburante.

Di solito vengono utilizzati propellenti come l'ossigeno liquido combinato con cherosene o idrogeno liquido. Tuttavia, l'utilizzo di un propellente a base di cherosene e perossido di idrogeno da parte del Feitian 2 segna un significativo distacco da questi standard.