La Cina punta sul gigante Y-20: ecco i piani per il super aereo

La Cina è pronta a vendere ad eventuali acquirenti stranieri il suo più grande aereo da trasporto militare strategico. Si tratta dell’Y-20, soprannominato anche Chubby Girl per la grande fusoliera, e paragonabile all'Ilyushin Il-76 sovietico e al Boeing C-17 americano. Il velivolo, che ha effettuato il primo volo nel 2013 e che è stato consegnato alle forze armate di Pechino nel 2016, otto anni dopo il lancio del progetto, lo scorso novembre è stato immesso sul mercato internazionale. Riscuotendo subito un notevole successo in termini di interessamenti esteri.

L’Y-20 della Cina

Secondo quanto riportato dalla rivista Ordnance Industry Science Technology, due mesi fa il modello Y-20BE è stato mostrato al ministro della Difesa nigeriano Mohammed Badaru Abubakar a Pechino. Da questo momento in poi la Cina avrebbe iniziato a proporre il suo aereo da trasporto ad altri potenziali clienti, mentre il produttore del mezzo, Xian Aircraft Industrial Corporation (XAIC), starebbe espandendo la propria capacità in vista di eventuali ordini. Sfruttando la vendita di Chubby Girl, il Dragone punterebbe a stabilire relazioni più approfondite con tutti quei governi che dovessero acquistare il jolly made in China.

L’emittente statale cinese CCTV ha sottolineato la peculiarità della realizzazione dell’Y-20. Invece di assemblare l’aereo in una postazione di lavoro fissa, le sue parti vengono spostate lungo una “linea di impulsi” in un modus operandi che ricalca quello impiegato per la produzione delle automobili. Queste catene di montaggio, tra l’altro, sono le stesse adottate per costruire alcuni degli aerei più avanzati al mondo, tra cui il Lockheed Martin F-35 e il Boeing 787. Oltre il 90% delle parti del velivolo è inoltre realizzata con un sistema digitalizzato, caratterizzato da bracci robotici e lavori di assemblaggio ad alta precisione assistiti da laser.

Cosa sappiamo dell’aereo da trasporto militare Chubby Girl

Come ha spiegato il South China Morning Post l’aereo, lungo 47 metri e largo 50, è diventato il mezzo di trasporto pesante dell'Esercito popolare di liberazione cinese da quando è entrato in servizio. Finora XAIC ha consegnato quasi 100 velivoli all’aeronautica militare di Pechino, circa la metà dei quali negli ultimi due anni. Ha inoltre effettuato il passaggio dai motori Soloviev D-30KP-2 di fabbricazione russa ai più potenti motori turbofan Shenyang WS-20 di fabbricazione cinese. Sono state sviluppate anche delle varianti dell’Y-20, come l'aereo cisterna Y-20U e l'aereo di preallarme e controllo aviotrasportato Y-20AEW.

In generale, il suo sviluppo è stato guidato dal desiderio della leadership cinese di avere a disposizione una piattaforma aerea per un sistema di allarme rapido e controllo simile a quello utilizzato in Russia. Ha un peso massimo al decollo di circa 200 tonnellate, può trasportare fino a 66 tonnellate e può percorrere quasi 10.000 chilometri senza rifornimento di carburante.

Obiettivo Africa

Il sito Military Africa sostiene che la Cina starebbe effettivamente guardando alla Nigeria come potenziale cliente per la vendita del suddetto aereo da trasporto multiruolo Y-20 E. Questo velivolo farebbe parte dell'ambizione di Pechino di espandere la propria posizione nel settore dell'aviazione globale, nonché di aumentare la propria influenza in Africa.

La Repubblica Popolare Cinese si presenta infatti come un partner dei Paesi africani, e offre loro assistenza economica e militare senza interferire nei loro affari interni. Dal canto suo, la Nigeria – che incarna l’economia più popolosa e più grande del continente africano, e dispone di abbondanti risorse naturali e umane – può contare su un’aeronautica ampia e diversificata, che utilizza un mix di aerei occidentali e russi.

La vendita dell’Y-20 E a Lagos da parte del governo cinese potrebbe fornire alle forze nigeriane un vantaggio strategico in termini di mobilità e logistica e rafforzare i legami bilaterali tra i due Paesi.