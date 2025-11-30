Cisgiordania, coloni israeliani fanno irruzione in casa di attivisti: tre italiani feriti

Quattro attivisti internazionali, di cui tre italiani, sono rimasti feriti oggi in un attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania, dopo che gli aggressori hanno fatto irruzione nella casa in cui alloggiavano. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Il quarto attivista sarebbe di nazionalità canadese. I tre italiani, riferisce La Presse, sono in stato di choc ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Si tratta di due ragazze e un ragazzo: sono stati portati presso l'ospedale di Gerico, dove sono stati visitati dai medici e assistiti dal sindaco di Gerico e dalla polizia palestinese, a cui hanno denunciato l'accaduto. Le due attiviste avrebbero riportato solo lesioni leggere, mentre il giovane dovrà osservare qualche giorno di riposo. Sono già usciti tutti dall'ospedale. Intanto i media israeliani riferiscono che il premier israeliano Benyamin Netanyahu, sotto processo per corruzione, ha presentato una richiesta formale per la grazia a Isaac Herzog.

Il presidente di Israele ha fatto sapere che esaminerà la richiesta "con responsabilità e sincerità, dopo aver ricevuto tutti i pareri pertinenti", sottolineando di essere "consapevole che si tratti di una richiesta straordinaria che comporta implicazioni significative".

