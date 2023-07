Cooperazione, inclusività e apertura: a Shanghai si è tenuta la seconda edizione del Cmg forum

"Apertura, inclusività e mutuo beneficio: mano nella mano sulla strada verso la modernizzazione". Era questo il tema della seconda edizione del CMG Forum, andato in scena a Shanghai, in Cina, dal 19 al 21 luglio. All'evento, organizzato congiuntamente da China Media Group e dal governo municipale di Shanghai, erano presenti oltre 200 rappresentanti di organizzazioni internazionali, media, think tank e imprese multinazionali.

La seconda edizione del Cmg Forum

I partecipanti - come detto, numerosi e provenienti da ogni parte del mondo - hanno convenuto sul fatto che la modernizzazione "con caratteristiche cinesi" offre nuove opportunità per lo sviluppo globale, contribuendo alla costruzione di una "comunità umana dal futuro condiviso", concetto sposato e proposto dalla Cina per una convivenza pacifica a livello globale. Hanno inoltre evidenziato che i media internazionali dovrebbero potenziare la cooperazione per migliorare la conoscenza reciproca tra i vari popoli e civiltà del pianeta.

Nel corso del forum, si sono tenute tre sessioni riguardanti le "opportunità globali nel contesto del cambiamento", lo "sviluppo di alta qualità della modernizzazione nello stile cinese" e la "responsabilità dei media nel contesto del cambiamento globale". Gli ospiti si sono quindi scambiati opinioni e consigli su come ciascun Paese potrebbe affrontare le sfide del presente, così da promuovere, insieme ai legami tra persone, anche l’apprendimento tra le civiltà.

La forza della cooperazione

Durante la cerimonia d’apertura, Shen Haixiong, presidente di China Media Group, ha spiegato che lavorare insieme per promuovere lo sviluppo della modernizzazione e il progresso della civiltà umana è la missione che i media dovrebbero assumersi. Il concetto di modernizzazione, infatti, non dovrebbe essere concepito come un "brevetto" nelle mani soltanto di alcuni Paesi, né come una questione di "scelta unica".

Attraverso la cooperazione chiunque può imparare dagli altri e migliorare. Per far ciò, in ambito mediatico, è necessario innovare la comunicazione dei media e costruire insieme un’ecologia dell’opinione pubblica globale equa, obiettiva, positiva e sana. Oltre, ovviamente, a promuovere gli scambi tra i popoli e contribuire, con più saggezza e forza, a tracciare un nuovo quadro della modernizzazione della società umana.

Al CMG forum sono stati inoltre annunciati quattro degli ultimi lavori di CMG, tra cui il modello AI audio e video del gruppo, un trailer per il documentario multilingue "Decoded: China's modernization", il rapporto ESG cinese e un tour mondiale di una mostra chiamata "Journey through Civilizations".