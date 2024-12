Corea del Sud, approvato l’impeachment per il presidente Yoon: che cosa succede adesso

Ascolta ora 00:00 00:00

Game over per Yoon Suk Yeol. L’Assemblea nazionale della Corea del Sud ha approvato la mozione per la messa in stato d’accusa del presidente del Paese. Che cosa succederà adesso a Seoul con l’impeachment per Yoon? Una volta formalizzato l'esito del voto (204 su 300 parlamentari hanno votato a favore) secondo quanto stabilisce la Costituzione, il sempre più isolato (e quasi ex) leader verrà sospeso dall'incarico e il primo ministro, Han Duck Soo, assumerà l'interim fino a quando - entro un massimo di 180 giorni - la Corte costituzionale non pronuncerà la sentenza definitiva. "Dedicherò tutte le mie forze e i miei sforzi per garantire una governance stabile", ha detto Han, pronto a traghettare la Corea in un contesto delicatissimo. Esulta la piazza. Centinaia di migliaia di persone radunate vicino al parlamento hanno gioito, sventolato striscioni e brandito colorati bastoncini luminosi K-pop, dopo il voto per l'impeachment per il contestato conservatore.

Impeachment per Yoon

Il testo approvato apre dunque la strada alla destituzione del capo dello Stato. Yoon, che la scorsa settimana ha innescato una gravissima crisi istituzionale proclamando la legge marziale, aveva sinora evitato l'"impeachment" poichè la maggior parte dei parlamentari del suo partito, il Partito del potere dei nazionali (Ppp) aveva boicottato il voto sulla prima mozione. Al secondo tentativo richiesto dalle opposizioni (che hanno la maggioranza in parlamento), il presidente è pero stato isolato anche dal suo stesso partito, dopo il suo rifiuto di dimettersi spontaneamente e demandare i poteri al primo ministro.

La palla passa adesso al massimo tribunale del Paese, sul quale gravitano alcune incognite. Ad ottobre, infatti, si sono dimessi tre dei nove giudici della Corte ed essendo necessaria la maggioranza dei due terzi, la decisione del parlamento potrebbe essere confermata solo con il voto favorevole di tutti i sei membri in funzione. Gli esperti sono inoltre divisi sulla legittimità di un pronunciamento adottato dalla Corte in formato ridotto, immaginando margini di impugnazione da parte di Yoon.

Che cosa succede adesso?

In ogni caso, Yoon ha il divieto di lasciare la Corea del Sud, poiché le autorità di polizia stanno indagando se lui e altri coinvolti nella dichiarazione di legge marziale del 3 dicembre scorso abbiano commesso ribellione, abuso di potere e altri crimini. Se condannato, il leader di un complotto di ribellione può affrontare la pena di morte o l'ergastolo. Yoon ha il privilegio presidenziale dell'immunità da procedimenti penali, ma ciò non si estende alle accuse di ribellione o tradimento. Successivamente, Yoon potrebbe essere indagato, detenuto, arrestato o incriminato per il suo decreto di legge marziale, ma molti osservatori dubitano che le autorità lo arresteranno con la forza a causa del potenziale di scontri con il suo servizio di sicurezza presidenziale.

" Questa è una vittoria per il popolo sudcoreano e per la democrazia ", ha dichiarato Park Chan Dae, leader dell'opposizione. All'interno dell'Assemblea nazionale ci sono stati forti applausi e sussulti da parte dei legislatori quando l'oratore ha annunciato che i voti a favore dell'impeachment avevano superato i 200 necessari per far passare la misura. Il risultato indicava che 12 membri del partito di Yoon si erano uniti all'opposizione per affossarlo.

Yoon ha dichiarato che " si farà da parte temporaneamente per ora, ma il viaggio verso il futuro che ho percorso con la gente negli ultimi due anni non dovrebbe fermarsi" . " Non mi arrenderò ".

Con tutto l'incoraggiamento e il sostegno che mi date, farò del mio meglio fino all'ultimo momento per la nazione

", ha aggiunto Yoon, che ha chiesto ai funzionari di mantenere la stabilità nelle funzioni governative durante quella che ha descritto come una pausa "temporanea" della sua presidenza.