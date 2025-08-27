Balmoral test per le "fidanzate reali": così e come è andato per Kate e Lady D

Essere accettati all'interno della Famiglia Reale non è affatto semplice: Kate Middleton, e Lady Diana prima di lei, hanno dovuto superare una serie di test prima di ricevere una sorta di approvazione. In sostanza, le cosiddette "fidanzate reali" hanno dovuto prepararsi per ottenere il beneplacito della corte e, soprattutto, della Regina.

Si racconta che Diana Spencer si preparò con cura, affidandosi alle conoscenze di persone esperte che sapevano già come muoversi in determinati contesti. Lo stesso ha fatto, molti anni dopo, Kate Middleton. L'attuale Principessa di Galles si fece addirittura consigliare da William, suo futuro marito. Ma qual è stata la prova più temuta? Tutti parlano di un certo Balmoral test.

Il castello di Balmoral, in Scozia, era uno dei luoghi più amati dalla Regina Elisabetta, tanto che non perdeva occasione per recarvisi. A quanto pare proprio a Balmoral si svolgevano le prove più ardue. Una sorta di tradizione della compianta sovrana. Lady D riuscì a superare il test e, a quanto si racconta, lo stesso ha fatto Kate. E le prossime findanzate reali? Ci sarà un Balmoral test anche per loro? Intanto cerchiamo di capire di cosa si tratta, perché pare sia una tradizione ancora abbastanza misteriosa.

Tutto parte con l'invito a Balmoral, cosa che fa immediatamente scattare un campanello d'allarme. Il problema principale è il protocollo da seguire. Non tutti, neppure i parenti vicini alla Famiglia Reale, lo conoscono nella sua interezza. Fallire il test, dunque, è molto probabile. Una delle prime prove riguarda il bagaglio. Devono esserci indumenti adatti a ogni occasione, perché in questo contesto è necessario cambiarsi spesso d'abito (prima di ogni uscita, e per ogni pasto). E, parlando di pasti, si è tenuti a mangiare tutto ciò che viene servito, anche se non di proprio gusto. Nel piatto non deve restare nulla, altrimenti verrebbe considerata un'offesa.

Guai, inoltre, ad oziare. A Balmoral si deve partecipare a ogni attività che coinvolge il sovrano. Può essere richiesto di passeggiare a cavallo per ore, oppure partecipare a una battuta di caccia. Lamentarsi e proibito. Occhio durante i picnic, molto amati sia da Elisabetta che da Carlo. In quella circostanza tutti sono tenuti a collaborare e a fare qualcosa, e nessuno deve aspettarsi di essere servito. Bisogna stare attenti anche all'argomento della conversazione: devono infatti risultare interessanti ai Royals. Quindi è meglio presentarsi preparati.

A quanto pare Carlo III ha deciso di seguire le orme della madre. Anche il Re, infatti, sottopone i suoi ospiti al Balmoral test. Le prove sono tante e insidiose. Non tutti le hanno superate. Margaret Thatcher, ad esempio, fallì miseramente.

Pare che anche Boris Johnson non sia riuscito nell'impresa.era inflessibile. Per quanto non abbia mai mancato di mostrarsi gentile, era solita non invitare una seconda volta qualcuno che falliva.