Strani furgoni alle spalle di Kim Jong Un: cosa rivela lo scatto rubato

Furgoni Ford Transit di quarta generazione prodotti a partire dal 2021. Una Mercedes-Maybach S650, probabilmente un modello blindato e potenziato. E poi SUV Lexus e Toyota a completare una flotta di veicoli di lusso in continuo aggiornamento. Nonostante la Corea del Nord sia colpita da pesanti sanzioni economiche e misure commerciali restrittive, varate dalle Nazioni Unite in seguito alla sua attività missilistica e nucleare, il suo leader Kim Jong Un sembrerebbe dare l’impressione di poter ottenere tutto ciò che vuole. Che si tratti di armamenti nucleari o nuove automobili, il presidente nordcoreano ha dato prova di saper eludere divieti e restrizioni internazionali in maniera efficace ed efficiente. L’ultima riprova? I mezzi di trasporto usati dall’entourage di Kim nella recente visita effettuata dal leader presso il quartier generale dell'aeronautica militare del Paese.

I nuovi veicoli di Kim

I media statali hanno diffuso varie foto dell’evento. Alcune mostrano auto e furgoni che, in teoria, non potrebbero circolare a Pyongyang, date le richiamate sanzioni ONU che, a partire dal 2017, vietano (o meglio vieterebbero) il trasferimento di tutti i veicoli da trasporto verso la Nord Corea. E invece, come ha notato il sito Nk News monitorando le immagini diffuse dall’agenzia nordcoreana Kcna, l'entourage di Kim Jong Un ha utilizzato i nuovi furgoni passeggeri del marchio americano Ford.

I veicoli, nello specifico Ford Transit, probabilmente trasportavano alti funzionari per accompagnare il leader nella sua ispezione delle strutture dell'aeronautica militare. Non solo. Alla fine di novembre, Kim ha utilizzato quelli che sembravano essere un nuovo SUV Maybach di fabbricazione tedesca e un SUV Lexus di fabbricazione giapponese, nel corso di un'ispezione in una fabbrica situata sulla costa orientale della Corea del Nord, suggerendo che il presidente nordcoreano abbia fatto uno sforzo per aggiornare la sua flotta di lusso.

Ford e altri veicoli di fabbricazione americana sono stati più volte avvistati per le strade di Pyongyang, anche per essere utilizzati come furgoni della polizia, mentre in passato una Chevrolet Suburban e un furgone passeggeri Toyota erano soliti unirsi spesso al convoglio di Kim in attività pubbliche.

Maybach e non solo

Nelle ultime settimane, Kim Jong Un ha utilizzato almeno quattro nuovi veicoli di lusso stranieri a conferma della facilità con cui la Corea del Nord sarebbe in grado di eludere le sanzioni per importare articoli ingombranti, anche quelli impiegati dal governo per portare avanti i programmi militari missilistici e nucleari.

Scendendo nei dettagli, Kim è apparso in un filmato trasmesso dalla KCTV, Korean Central Television, durante un'attività ufficiale a bordo di una berlina Mercedes-Maybach S650. I dettagli lasciano presupporre che l’auto possa corrispondere all'ultima generazione introdotta dalla società tedesca nel 2019. Potrebbe trattarsi di una versione corazzata, con un prezzo probabilmente ben superiore ai 200.000 dollari. Presentava una targa nera con il numero "727 1953". Il consueto numero di prefisso per le auto di Kim e degli alti funzionari è 727, in riferimento alla festività del 27 luglio che celebra la “vittoria” sugli Stati Uniti nella guerra di Corea, mentre 1953 si riferisce all’anno di quella “vittoria”.

In precedenza, il leader era a bordo di una Mercedes-Maybach serie S diversa e mai rilevata, forse una limousine. Il mese scorso ha invece utilizzato nuovi SUV di lusso Mercedes-Maybach e della casa automobilistica giapponese Lexus, nonché furgoni Ford fabbricati negli Stati Uniti. I canali di spedizione sui quali è solita fare affidamento Pyongyang, a quanto pare, non hanno subito particolari limitazioni.