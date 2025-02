Covid, scoperto in Cina un nuovo coronavirus: si trasmette da pipistrelli a uomini

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla Cina arriva la notizia di un nuovo Coronavirus, che dai pipistrelli è trasmissibile all'uomo grazie allo stesso recettore del Covid-19. A guidare lo studio è stata la virologa Shi Zhengli, nota come "batwoman" per il suo lavoro sui coronavirus dei pipistrelli nel laboratorio di Wuhan, lo stesso che finito ampiamente sotto accusa per la fuga del Covid-19. Non ci sono allarmi, l'informazione è stata divulgata a mero scopo scientifico per primo dal South China Morning Post di Hong Kong. Il team di ricerca che lo ha scoperto ha sottolineato che, come per ogni virus, è necessario istituire un attento monitoraggio ma rendono anche noto che la sua potenza è " significativamente inferiore " a quella del Covid-19 e " il rischio che l'Hku5-CoV-2 emerga nella popolazione umana non deve essere esagerato ".

In un articolo scientifico incentrato sul nuovo virus, gli esperti hanno " segnalato la scoperta e l'isolamento di un lignaggio distinto di HKU5-CoV che può utilizzare non solo l'ACE2 di pipistrello, ma anche l'ACE2 umano e vari ortologhi dell'ACE2 dei mammiferi ". E viene anche reso sottolineato che " i merbecovirus dei pipistrelli presentano un rischio elevato di diffusione agli esseri umani, sia tramite trasmissione diretta che tramite ospiti intermedi ". Nell'articolo pubblicato su Sciencedirect di legge che il virus " HKU5-CoV è stato rilevato per la prima volta nei pipistrelli nel 2006 ed è prevalente nei pipistrelli Pipistrellus abramus nell'Asia orientale e meridionale " ma " questi virus sono rimasti scarsamente caratterizzati fino a quando due recenti preprint pubblicati durante la preparazione del nostro manoscritto, hanno riportato l'utilizzo del pipistrello ACE2 dal lignaggio 1 HKU5-CoV e hanno descritto la struttura complessa tra RBD e Pipistrellus abramus bat ACE ".

La notizia è arrivata nel giorno in cui cade il quinto anniversario del primo contagio ufficiale in Italia da Covid-19 all'ospedale di Codogno.

L'Italia nel frattempo ha lavorato per la strutturazione di un nuovo piano pandemico, nel quale si ipotizzano: due dovuti a virus influenzali e considerati più probabili e il cosiddetto worst-case, il peggiore scenario possibile, poco probabile ma che non può essere escluso in fase di preparazione alla gestione del rischio.