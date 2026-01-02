Crans-Montana, chi sono i sei dispersi italiani: i nomi

Queste sono le ore dell'attesa e della speranza per chi è in attesa di notizie dai propri figli, amici e parenti che la notte di Capodanno si trovavano a Le Constellation, il locale che ha preso fuoco a Crans-Montana, in Svizzera. Il ministro Antonio Tajani ha trascorso la giornata nella località montana del Vallese per avere il polso della situazione. " Le famiglie chiedono di avere notizie più velocemente possibile e noi abbiamo dato la disponibilità massima ai nostri concittadini, ho detto loro di chiamarmi direttamente, ho lasciato loro il mio numero di portatile, perché possano avere informazioni dirette anche da me ", ha dichiarato il ministro.

La Farnesina e il Governo sono molti cauti anche perché come ha spiegato la premier Meloni in una nota " l'identificazione delle vittime è particolarmente complessa a causa delle gravi ustioni riportate ". Tra i dispersi attualmente risulta ancora Emanuele Galeppini, il 17enne che questa mattina è stato inserito tra le vittime ma per il quale i genitori sono più cauti, perché si attende l'esito dell'esame del Dna. Ci sono poi Giovanni Tamburi, di 16 anni, che aveva il telefono scarico la notte della tragedia, e Carlo Minghetti, di Roma. Risulta nell'elenco anche Chiara Costanzo, di Milano, che ha 16 anni e della quale i genitori non sanno nulla da mercoledì notte: " Siamo aggrappati alla speranza che Chiara sia fra i feriti non identificati ma non ci sanno dire niente. Lei era lì con i suoi amici. Perché non ci dicono nulla? Viviamo con quella speranza addosso ". Queste le parole dei genitori al Corriere della sera mentre si attende ogni minima notizia con il residuo della speranza.