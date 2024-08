Crolla un hotel in Germania: almeno 8 feriti e un morto

Screenshot da Google maps

Ci sono almeno 1 morto e 8 feriti, di cui alcuni gravi, come conseguenza del crollo di un hotel sul fiume Mosella, in Germania, nella città Kröv, nella parte nord-occidentale del Paese. Gli 8 feriti sono ancora intrappolati sotto le macerie e tra loro c'è anche un neonato, che non sarebbe in imminenente pericolo. I soccorritori hanno fatto sapere al quotidiano Bild che per il momento il piccolo dorme tranquillo e i suoi genitori starebbero bene. Per cause ancora da chiarire, l'hotel è collassato su se stesso e al momento risulta essere inclinato all'indietro, per questo motivo 31 persone che risiedono nella zona sono state evacuate.

Il crollo è avvenuto attorno alle 23 e già nell'immediato, come spiegato dalla polizia, 5 persone che in quel momento si trovavano al suo interno sono riuscite a uscire incolumi dal crollo in autonomia. Le restanti 8 sono rimaste incastrate, bloccate dai detriti che impediscono loro ogni via di fuga. L'hotel Reichsschenke Zum Ritter Götz di Kröv è una piccola struttura ricettiva per famiglie in un borgo di modeste dimensioni che, di norma, conta poco più di 2mila abitanti. I suoi residenti aumentano nel periodo estivo, essendo questa una località rinomata dai tedeschi per fuggire al caldo dell'estate. Sul posto stanno lavorando 250 operatori dei servizi di emergenza, tra Vigili del fuoco, polizia, servizi sanitari e del THW. Sono state inviate a Kröv anche le forze speciali, la squadra dei cani da salvataggio e le unità operative con i droni.

Le operazioni di recupero della salma dell'unica vittima e dei feriti procedono ancora a rilento, in quanto i vigili del fuoco temono che possano verificarsi nuovi crolli nella parte di hotel rimasta in piedi.

Poco dopo le 9 del mattino sono stati estratti 4 ospiti, compreso il bambino, e sono tutti in buone condizioni di salute. Al momento del crollo all'interno erano presenti. I feriti, per quanto abbiano riportato ferite gravi, non dovrebbero essere in imminente pericolo di vita.