Crollano le pale del Moulin Rouge: tragedia sfiorata a Parigi

Tragedia sfiorata a Parigi, dove nella notte sono cadute le pale del Moulin Rouge, uno dei più famosi locali dalla Capitale francese. Nessuna persona è rimasta ferita nel crollo e già questa mattina gli operai erano al lavoro per togliere le parti dal piano stradale per agevolare il passaggio. Fino alle 8 del mattino i pezzi in terra sono rimasti coperti da un telo e presidiati, per evitare possibili furti. I vigili del fuoco, che hanno effettuato i sopralluoghi, escludono che possano registrarsi nuovi crolli ma l'area è stata messa in sicurezza. Le ragioni dell'accaduto sono al momento sconosciute.

" Questa è la prima volta che si verifica un incidente di questo tipo dalla sua creazione, il 6 ottobre 1889 ", ha dichiarato l'amministrazione del Moulin Rouge, che non ha " nessuna informazione " sulla causa di questo incidente. " È successo dopo la chiusura fortunatamente ", prosegue la stessa fonte, lasciando intendere che il bilancio sarebbe potuto essere decisamente grave nel caso ci fossero state persone nei pressi, con il rischio che sarebbero potute essere colpite. Nemmeno i vigili del fuoco e la polizia, al momento, si sbilanciano su cosa possa essere successo. Non è nemmeno chiaro se si sia trattato di un incidente, quindi di un crollo dovuto all'usura, a un malfunzionamento, o se abbia interagito qualche agente esterno. L'amministrazione, tuttavia, sostiene che a livello meccanico la struttura non presentasse criticità. Il crollo delle pale ha causato anche la caduta delle lettere "M", "O" e "U".

" Ogni settimana la direzione tecnica del cabaret controlla il meccanismo delle ali del mulino e non ha riscontrato alcun problema ", dice ancora la stessa fonte, che non riesce a spiegarsi come sia potuto accadere un crollo di quella entità. Fino a oggi, l'unico incidente grave che aveva coinvolto il locale famoso in tutto il mondo, situato nel quartiere di Pigalle nei pressi di Montmartre, avvenne nel 1915. La struttura venne coinvolta in un terribile incendio, che costrinse l'allora amministrazione a una chiusura di 9 anni. Il prossimo 6 ottobre, il locale compirà 135 anni.

Sono già iniziate le indagini per individuare le possibili cause: sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono la polizia nazionale e la polizia municipale, oltre a, vice responsabile della sicurezza del municipio del 18mo arrondissement della Capitale.